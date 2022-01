Mario Draghi é bravo, molto bravo, ha dato prova di essere un eccellente manager istituzionale, in tutti gli incarichi che ha ricoperto nella sua recente storia personale, sia nel campo delle istituzioni pubbliche che private. Il suo esempio ci deve insegnare che bisogna smetterla di puntare su politici opachi e senza curriculum affermati per quanto concerne l’esperienza di direzioni di importanti dicasteri o società di livello nazionale o sovranazionale. Insomma, manager affermati, non mezze cartucce, come ci sono state imposti nel precedente governo e in quelli scorsi…. Bisogna smetterla di comportarsi e pensare da mediocri e interiorizzare gli slogan ” uno vale uno ” o altri…… Abbasso gli slogan, Viva la competenza e la preparazione professionale! Se un politico è incapace e incompetente, non può valere quanto uno capace e competente, bisogna smetterla di andare a votare di pancia e con la testa tra le nuvole, altrimenti ci troveremo sempre a subire personaggi senza un percorso formativo e senza esperienza di direzione di istituzioni pubbliche.

“Uno vale uno” o altri slogan… portano i governi al disastro: la politica non è l’arte di arrangiarsi, deve servire a costruire i presupposti per avere le persone culturalmente e intellettualmente preparate da utilizzare al meglio nei dicasteri , altrimenti ci saranno sempre nuove crisi e nuove polemiche su chi avrà fatto fallire i governi del niente, i governi degli incompetenti che non servono a nessuno, non servono alle istituzioni, non servono agli elettori, servono solo a soddisfare la idiozia degli slogan, culturalmente penosi e dannosi per l’economia del paese..

Ho scritto questo post perché avevo davanti a me il post di Matteo di ieri sera ,e mi dicevo ma è mai possibile che Renzi con le sue doti e capacità , non abbia un posto di grande importanza ,,,abbiamo gigetto che di incompetenza se ne intende ed è ministro degli esteri, ma dai è ora che la finiamo con questi cialtroni, punto. Io vorrei una risposta da chi critica anche Draghi, Draghi è una persona che è stimato in tutto il mondo ma cosa volete? Invece di criticare sempre a priori cosa avete da proporre? Solo chiacchiere da bar. Ché ci possa piacere o no i migliori emergono sempre , Matteo Renzi né è l’ esempio.

