Da giorni mi chiedo se sono in grado di intendere e di volere. Quelli dei tanto peggio tanto meglio..Facciamo gli scongiuri, perché questi minuscoli politici sarebbero capaci di mandare all’aria l’Italia pur di conservare il loro ruolo.Speriamo solo che alla fine il solito mago (RENZI) tiri fuori dal suo cilindro il coniglio giusto!!! PS: E… impeccabile, la descrizione della situazione politica che descrivo sotto…stupendo e tragico il riferimento alla favola con gli scorpioni (troppi), tentati di pungere mortalmente la rana Draghi che cerca di mettere in sicurezza il Paese facendogli raggiungere l’altra riva del fiume

LEGA E M5S ALL’OSPIZIO DI CHARENTON.

Da qualche settimana gli scorpioni, Lega e M5S, fremono sempre più tentati di pungere mortalmente la rana, Draghi, che li sta portando in groppa, insieme a tutto il Paese, per raggiungere al sicuro l’altra riva del fiume.

Per loro la scelta del nuovo PdR non è finalizzata a dare stabilità all’Italia, insidiata dalla pandemia e impegnata nella difficile applicazione del PNRR, ma ad accompagnare alla porta il capo del governo che hanno subìto, costretti – un anno fa – a fare buon viso a cattivo gioco nel momento più basso e rischioso degli ultimi decenni.

Rallentare, deviare la corsa del governo, fermarlo magari, tenendolo impegnato in mediazioni cervellotiche e pretestuose, questo stanno facendo da un po’. Unico obbiettivo impedire all’Italia di confermarsi come il traino europeo sia della lotta al Covid, sia della crescita economica.

Che rabbia, per loro, non poter più parlare di “fanalino di coda” e leggere gli elogi dei leader europei o i commenti positivi della stampa mondiale sul nuovo corso italiano. Una storia che vogliono finisca prima che gli italiani si accorgano che si può vivere meglio senza di loro.

Il modo più “elegante” e insieme mimetico è approfittare del passaggio presidenziale per portare la confusione che stanno facendo al governo fino all’Istituzione più alta.

A differenza di sette anni fa, quando il PD di Renzi si assunse la responsabilità di garantire l’operazione che portò Mattarella al Quirinale, oggi manca una regia politica.

Il centro – destra, cui dovrebbe spettare questo compito come forza maggioritaria, si sta confermando di essere incapace di svolgere un ruolo istituzionale che garantisca l’unità del Paese, come allora fece il centro – sinistra. Allora la destra si autoescluse e i populisti del M5S arrivarono qualche tempo dopo perfino a proporre l’impeachment di Mattarella per futili quanto ignobili motivi. Salvo poi doverne riconoscere i meriti a denti stretti.

Ora le vedove dell’italietta contesa dalla padella e dalla brace sono tutte sedute al tavolo di Draghi, che vorrebbero trasformare nel capezzale di un caro estinto, ma senza darlo troppo a vedere. Fuori Mattarella e fuori Draghi in un colpo solo.

Lega e M5S, pensando al “dopo”, che venga prima possibile anche alla faccia dei loro peones, occhieggiano al mondo NoVax dove già pascolano i Fd’I, comprendendone bene la matrice cialtrona, ma tentando di rivestirlo dei loro panni . Hanno capito che i NoVax non sono semplicemente antivaccinisti, ma sono un coacervo di contestazione antisistema della quale il vaccino è solo un collante estemporaneo.

Un bacino opaco come loro, dove c’è dentro di tutto, dai teorici del neoliberismo corporale, a quelli che non perdevano l’occasione di incazzarsi perché “lo Stato ci ha abbandonato”, per poi rincazzarsi oggi contro lo Stato che tenta di occuparsi della loro salute. Il PD latita e parla d’altro.

Insomma lo spettacolo sembra la messa in scena della persecuzione e l’assassinio di Jean-Paul Marat, rappresentato dalla compagnia filodrammatica dell’ospizio di Charenton sotto la guida del marchese de Sade. Senza regista, per giunta

