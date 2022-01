Luigi Marattin: “Altro che campo largo, ci vuole il riformismo (senza D’Alema)”

È proprio questo il riformismo che Italia Viva – spero assieme ad altri – ambisce a canalizzare in una vera offerta politica liberal-democratica, in grado di offrire agli italiani una compiuta alternativa tra sovranismo e conservatorismo. Il Pd mi sembra ancora troppo pronto a scattare sull’attenti ogni volta che Landini parla, per aderire ad una prospettiva del genere. Al momento, perlomeno.

Luigi Marattin, deputato di Italia Viva (è Presidente della 6° commissione Finanze della Camera) è professore associato di economia politica presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna. Lo incontriamo quando le ultime misure straordinarie di contrasto al Covid sono appena uscite e non possiamo che partire da una sua valutazione su quelle.

«Avrei preferito un obbligo sopra i 40 anni e il super green pass per accedere ai servizi essenziali. Ma ciononostante festeggio comunque il risultato finale, che ci rende il primo paese in Europa ad aver rotto il tabù dell’obbligo vaccinale, ancorché parziale. In molti dimenticano che in una repubblica parlamentare anche l’enorme autorevolezza di Draghi deve necessariamente mediare con una maggioranza estremamente eterogenea, specialmente su alcune tematiche. In questi 12 mesi è sempre successo: su fisco, concorrenza, superbonus e tanto altro ancora. Mi verrebbe una battuta: chi è così infastidito dalle mediazioni, ha una sola possibilità: far passare la “Mario’s way” attraverso un bagno di consensi elettorali, per far sì che sia maggioranza nel prossimo Parlamento».

L’arrivo di Draghi al governo è stata una sconfitta della politica o, come dice Renzi ancora ieri, “un capolavoro”?

Un po’ tutti e due. È stato un capolavoro di Matteo Renzi. Solo lui, in quei difficili giorni di un anno fa, ebbe coraggio e fermezza nel voler andare fino in fondo, guidato dalla convinzione che l’Italia meritasse le energie migliori in quel momento cruciale. Nei momenti più difficili tanti di noi ebbero qualche istante di dubbio, lui no. Ed un paese serio dovrebbe riconoscerglielo. Credo anche, però, che a rendere necessario l’arrivo di Draghi sia stato in qualche misura un fallimento di sistema, indipendentemente dai singoli protagonisti. Il fallimento di una politica che da qualche decennio ha smesso di formare, selezionare e ricambiare classe dirigente, ma che ha preferito saltare direttamente alla terza fase (il ricambio), con i risultati che si sono, mediamente, visti in questa legislatura. Ma le cui cause vengono da lontano.

Nei fatti l’impulso riformista di Draghi ha surclassato quell’iniziativa che forse, ammette lo stesso Enrico Morando, doveva essere in mano al PD…

Draghi esprime un riformismo che attualmente non c’è in nessuno schieramento politico. Un riformismo liberale e pragmatico in grado di conciliare sapientemente le azioni che il paese deve intraprendere in modo deciso se vuol evitare il definitivo declino con la vischiosità di una società troppo condizionata da rendite di posizione e non così entusiasta di cambiamenti radicali. È proprio questo il riformismo che Italia Viva – spero assieme ad altri – ambisce a canalizzare in una vera offerta politica liberal-democratica, in grado di offrire agli italiani una compiuta alternativa tra sovranismo e conservatorismo. Il Pd mi sembra ancora troppo pronto a scattare sull’attenti ogni volta che Landini parla, per aderire ad una prospettiva del genere. Al momento, perlomeno.

Luigi Marattin: “Altro che campo largo, ci vuole il riformismo (senza D’Alema)” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo