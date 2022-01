Giornalisti prezzolati, sciacalli senza vergogna e dignità a 5 stalle infame. ll n. 7 del mio telecomando lo ho BLOCCATO. con l’ATTAK. Quindi per me ci possono anche dormire in quegli studi. Qual è il problema, basta non guardare la 7. Il vero problema è che il Travaglio era anche su rai 1 dove noi paghiamo il canone. Si sperava che avendo cambiato il direttore delle reti rai 1 e 3 cambiasse qualcosa e invece non è cambiato niente!!!tale è quale com’era prima,Vergognoso!!! Ma se con questi “ospiti fissi “per avere un balzo negli ascolti DEVONO invitare Renzi,sono proprio conciati male ma molto male. Mah!! NO QUANDO MAI 111 Cairo insieme ad altri potenti ha sponsorizzato il grillismo! nel 2018 sembravano imbattibili. Grillo aveva fatto deridere e beffare in diretta streaming da due grilli di mezza tacca Bersani che pietiva un accordo!! oggi sono forse al 7% forse meno. Cairo i poteri forti ed opachi, i giornaloni le tivvù gli intellettuali parti dello stato e della Magistratura che hanno creduto nel grillismo oggi sono orfani!! se Cairo difende sulla sua tivvù il grillismo ci può stare. trovo scandalosa l’occupazione grillista della Rai alla quale paghiamo il canone.

ECCO UN. Interessante ricerca che dovrebbero condividere in tanti

Cari amici prendo a prestito i numeri di una ricerca che Umberto Mosso ha fatto su la 7 dell’editore il miliardario Cairo padrone del La 7 e del Corriere della sera sulla utilizzazione politica di questa rete televisiva al fine di demolire un personaggio, Renzi, e creare consenso per il partito di Conte che è quello di cui Travaglio è l’ispiratore. Per questo io la 7 la chiamo Teletravaglio. I dati che riporta Mosso sono interessanti e illuminanti e soprattutto spiegano il meccanismo attraverso cui viene mistificata la verità, vengono manipolati i fatti e fatto il lavaggio del cervello a quei cretini che restano appesi alle opinioni della banda Travaglio cioè Gruber, Scanzi, Padellaro, Severgnini, Gomez. Leggete questi numeri vi spiegherete un mucchio di cose.

I dati sulle presenze degli ospiti del programma Otto e mezzo, condotto dalla Gruber, spiegano più di ogni altro discorso come si usi il mezzo televisivo per deformare le notizie e formare una opinione pubblica conformista alla linea politica dell’editore. In questo caso Cairo, che pochi giorni fa ha dichiarato apertamente di essere favorevole al “partito” di Conte. Ma poteva farne a meno perchè chi sa leggere e ragionare ed ha un minimo di cervello questo la ha capito da un pezzo.

Ai più rispettosi della propria intelligenza infatti questo era chiaro da un pezzo. Ma anche ai tifosi creati, a loro insaputa dai professionisti, Gruber, Travaglio, Scanzi, Gomez e compagnia berciante, forse interesserà sapere in che modo viene prodotta la loro opinione.

Non c’è niente di illegale. Ma è come scolarsi da soli una bottiglia di scotch tutte le sere, intossicarsi sistematicamente e la cirrosi epatica è assicurata. Il risultato sono i commenti del frequentatore medio di facebook che su Renzi non è in grado di articolare un giudizio di due righe ma parla solo per slogans, frasi fatte, insulti, giudizi di Travaglio e compagni ripetuti pappagallescamente.

Ecco le presenze nelle 1077 puntate dal settembre ’16 a gennaio 2020: Travaglio 184; Severgnini 129; Scanzi 127; Padellaro 118; Sallustri 105. Seguono, in ordine decrescente, una serie di nomi in larghissima misura antirenziani doc. I dati di appartenenza degli ospiti raggruppati per testata sono ancora più illuminanti:

Il Fatto Q 474, Corsera 360 (lo stesso editore per un totale di 834 sul totale delle 1077 puntate); il Giornale 171; La Stampa 114; la Verità Web 110; la Repubblica 109.

Una potenza di fuoco martellante quotidianamente da cinque anni, su carta, TV e web, concentrata contro Renzi. Tutto è servito a trasformare l’opinione di milioni di persone in una nuova specie populista sedicente di sinistra e qualunquista di destra. Un mix politico disgustoso, cementato dalle fake news di cui si fa largo uso. L’1% delle notizie che attribuiscono a Renzi è vero, il resto sono infamie e calunnie di cui Travaglio e il Fatto quotidiano stanno pagando le spese man mano che le denunce di Renzi vanno a sentenza. Che si tratti di menzogne lo testimoniano le innumerevoli sentenze di colpevolezza su querela del leader di Italia Viva, con risarcimenti fino ad ora comminati per centinaia e centinaia di migliaia di euro. E innumerevoli altri ne sono in arrivo. Ma di queste condanne per falsità e calunnia nè Travaglio nè il Fatto quotidiano nè Gruber nè la 7 parlano mai. Naturalmente il gregge così manipolato si fa esso stesso moltiplicatore sui social ripetendo come un pappagallo le falsità e i giudizi che gli sono stati propinati nelle trasmissioni della 7. Il tipico prodotto di questa manipolazione sono i commenti di una massa enorme di imbecilli che quando si parla di Renzi non sanno fare altro che ripetere come dei pappagalli che Renzi è “antipatico” “che ha un ego ipertrofico e smisurato” che “è un inaffidabile” “che è un irresponsabile perchè ha messo in crisi il governo Conte in un momento di pandemia”, “che è un buffone e uno sbruffone”. Questa gente se la Gruber e Travaglio dicessero che Renzi è cattivo perchè ha i nei sulle guance e i denti sporgenti direbbero la stesa cosa. Manipolati nel cervello in maniera scientifica, senza rendersene sono strumento di Cairo e vengono utilizzati come amplificatori sulla rete delle opinioni di Gruber e Travaglio, cioè come degli utili idioti

