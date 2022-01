E se è vero, come è vero, che l’Italia è il Paese al mondo che ha tenuto le scuole chiuse per più tempo, la Puglia è la regione italiana che le ha tenute più chiuse in assoluto.

No. La DAD non è un diritto, come sostiene il Presidente Emiliano. La DAD è la certificazione del fallimento della sua azione di governo alla Regione Puglia da due anni a questa parte. È la scuola in presenza ad essere un diritto dei nostri figli e dei nostri nipoti.

Affidarsi alla scienza è l’unico modo ragionevole per affrontare la pandemia e i disagi che questo virus sta procurando alle vite di ognuno di noi. Ed è proprio la scienza che oggi sulla stampa (da Remuzzi a Greco) torna a ribadire in modo netto come non siano le scuole a far salire i contagi. Attrezziamoci per affrontare al meglio il rientro dei ragazzi e delle ragazze nei plessi scolastici. Correggiamo, magari, qualcosa che abbiamo capito non funzionare a dovere.

Ma non arrendiamoci. La scuola non può essere considerata sacrificabile, perché non è sacrificabile il futuro educativo e sociale dei nostri figli.

“Io sostengo al 100% la linea di Draghi sulle riaperture delle scuole. Quando c’è qualche problema la prima cosa che in tanti propongono di chiudere è la scuola. Ma è un errore clamoroso. Basta con questa cultura nichilista per cui i nostri figli possono andare in pizzeria o a sciare, giustamente, ma non a scuola. Io dico di più: teniamo aperte le scuole, contro la povertà educativa, ma anche come hub per mandare team medici a vaccinare dentro le scuole. Quando ero ragazzo, a scuola facevamo la visita medica. Sa quanti ragazzi, magari più poveri, non possono permettersi visite accurate? Investiamo in educazione e in sanità: non consideriamo la scuola come luogo per untori, ma al contrario trasformiamola in un presidio di salute e di libertà.””Il punto fondamentale è molto chiaro: basta isterie, basta catastrofismi.Perciò scuole aperte.E.Vaccinare nelle scuole. Questa è l’unica soluzione sensata non la chiusura per la popolazione scolastica.

Se vacciniamo i ragazzi, il Covid non fa più paura. Bisogna pure accelerare sulle terze dosi e fare meno polemiche.”