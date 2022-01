Draghi: “La scuola va tutelata, no a Dad generalizzata”…“Molti problemi dipendono dai no vax” DRAGHI CONCORDO.

La Dad crea disuguaglianze. Invito tutti gli italiani a vaccinarsi, chi ha più di 50 anni corre più rischi. Le terapie intensive sono per due terzi occupate da non vaccinati”. DRAGHI:”I nostri problemi dipendono dai no-vax” Lo ha detto Mario Draghi in conferenza stampa. “Non risponderò del Quirinale”, ha aggiunto.

Draghi in conferenza stampa: “La scuola va tutelata, protetta, non abbandonata”

“Molti problemi dipendono dai no vax” DRAGHI CONCORDO MA IL NO VAX NON CI STA E BLATERA.

“La gran parte dei problemi che abbiamo derivano dai non vaccinati”, “le persone non vaccinate…” un PdC che se esce in questo modo palesa tutta la sua gretta partigineria. Sembra che oramai il disco si è incantato, e la risposta a qualsiasi domanda diventa “è colpa dei non vaccinati”… sarà, ma io da vaccinato “super” preferisco stare a casa senza fruire delle splendide opportunità di contagio offertemi dal governo. d’altra pare si parla molto di terapie intensive, ma sono i numeri di quelle non intensive a crescere in modo preoccupante…mi dispiace ma chi ha fatto il terzo vaccino è positivo rispondi cosa fa il vaccino?

Caro No vax Ti rispondo al ultima cazzata uscita dalla tua bocca! riduce la carica virale, quindi la trasmissione, e riduce gli effetti della malattia. Non si riempiono le terapie intensive, come succede ora piene di novax. ANALFABETA!

E: Chi sta dalla parte della Ragione, della Matematica, della Conoscenza, della Logica, del Bene Collettivo e del Buon senso non e’ un “partigiano” ma una persona raziocinante.

Mi chiedo quale sia la tua, di parte… direi; evitiamo di procurare catastrofi da una parte o dall’altra. Se nel resto del mondo le scuole restano aperte saremmo autorizzati a presupporre che la valutazione rischi/benefici sia stata fatta

Draghi è semplicemente una persona intelligente che accerta i fatti e agisce di conseguenza, assistito da un solido buon senso.

E’ anche una specie di Gandalf, perché riesce a governare 60 milioni di persone con idee diverse su qualsiasi cosa. E con una minoranza di citrullI irrecuperabili. Per la prova provata della loro esistenza, leggere certi commenti qui. Non pochi sono troll, ma pure i troll votano (e commentano). Draghi non cerca di compiacere i giornalisti e gli amanti degli intrighi. Per me è chiaro che rimane a Palazzo Chigi, a meno di qualche grossa follia di un qualche partito della maggioranza ( ma non credo).

Draghi: “La scuola va tutelata, no a Dad generalizzata”…“Molti problemi dipendono dai no vax” DRAGHI CONCORDO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo