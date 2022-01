Le persone perbene, purtroppo, ci lasciano troppo presto, lasciandoci annichiliti dal dolore.

David Sassoli, presidente del Parlamento europeo: era ricoverato per una malattia che aveva colpito il sistema immunitario.Aveva 65 anni. Lascia la moglie e due figli. A settembre aveva contratto una polmonite da legionella. Ieri la grave crisi che lo ha portato nel centro oncologico di Aviano.

Ciao David, amico di una vita intera.

Tristezza infinita. Una persona che ci ha fatto sentire orgogliosi di essere Italiani.Giu’ il cappello a questa bella persona, persone cosi’ hanno rispettato il mandato di chi li ha votati, ahime’ sempre troppo pochi !!

Ancora una volta ci lascia un uomo giusto, un sincero democratico ed un vero europeista. Un grande professionista passato alla politica che ha onorato il suo ruolo di rappresentante del suo paese sino all’ultimo. Nell’imperversare dei cialtroni, degli opportunisti, di coloro che per un pugno di voti sacrificano valori e dignità mi piace ricordare la frase di una sua “avversaria” politica cristiano democratica e liberal conservatrice : Ursula von der Leyen “”Riposa in pace, orgoglioso italiano”. Chissà se qualche “statista” nostrano potrà considerare David Sassoli” un patriota! Un’ultimo abbraccio a David.

Non oso manco pensare quale cattiveria e perfidia possa albergare nell’animo di certi personaggi.Neanche la Morte frena quella frenesia di scrivere parole piene di astio nei confronti di un politico serio e distinto .

Mai sprezzante nei confronti degli altri, chicchessia la loro l’estrazione politica. Ma anche in questi momenti. Gli sciacalli non perdono occasione per manifestare la loro pochezza. Gli sciacalli sono coloro che anche difronte a queste notizie trovano il modo di schierarsi e insultare. Gli sciacalli si manifestano nei modi più subdoli e qui ne abbiamo una prova. Vergognatevi. Tutto quello che ha potuto fare lo ha fatto, e sempre nell’interesse di tutti gli europei. Il solo fatto che uno come Putin lo abbia dichiarato persona non gradita la dice lunga da che parte stava e che interessi difendeva. Proprio come i generali di Napoleone! NON si arrendono mai! Neppure davanti all”evidenza.Mi ero riproposto di non rispondere più a queste persone, ma proprio non ci vuogliono stare, neppure di fronte alla Morte.

Ma voi pptete negare il fatto evidente che era l’Italiano più famoso dentro L’ Assemblea Europea essendone il Presidente.

In ogni caso se io avessi saputo della sua morte (e la morte di tutti gli uomini ha diritto a forme di rispetto), non mi sarei certo lanciato in discorsi sul gas, e le bollette, nè su Nlvalny, meno ancora sugli interessi difesi da lui.

VOI lo avete fatto. VOI! Neppure le forme di civiltà dovute ad un morto. Ma lui era “un comunista” rispondono. GENTE! QUESTA è la destra! E IO! Chiedo scusa agli sciacalli che seguono il loro istinto per averli paragonati a questi sprezzanti esseri. David RIP ovunque tu sia.

Uomo che non aveva bisogno di gridare per esprimere il suo pensiero, Uomo che non aveva bisogno di essere costantemente sotto i riflettori o davanti ad una telecamera per compiere onestamente il suo lavoro, Uomo che ERA e non che voleva apparire, Uomo che ha lavorato con convinzione e amore per una EUROPA della giustizia e della solidarietà. Un grande dolore per la perdita di un politico di grande spessore, come pochi ce ne sono in Italia. Rappresenta il meglio dei cattolici che si spendono in politica e per me sarebbe potuto essere benissimo anche il successore di Mattarella.Arguto, pacato ma deciso, competente ma modesto come sanno essere tutte le persone molto intelligenti. Una delle migliori espressioni della nostra politica, un volto aperto e sincero, per esportare il meglio dell’italianità in Europa e nel mondo. Grazie David Sassoli, orgogliosi anche noi, di te. Esprimo il mio più profondo e sincero cordoglio ai suoi familiare e amici

Le persone perbene, purtroppo, ci lasciano troppo presto, lasciandoci annichiliti dal dolore.

