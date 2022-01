Vorrei umilmente segnalare che l’Italia è il solo Paese al mondo le cui scuole non dispongono di un presidio medico fisso all’interno dell’edificio. Laddove molti Paesi possiedono, oltre all’immancabile ambulatorio, anche lo studio dentistico e l’ufficio del consigliere psicologico.

La pandemia avrebbe potuto dare una spinta a superare l’ostilità sindacale in tal senso e quanto meno programmare, se non proprio attuare, l’apertura di un presidio medico in ogni scuola.

Non ci sarebbe nulla di nuovo da inventare: solo copiare quel che tutti gli altri Paesi al mondo già fanno, dalla Romania all’Egitto.

Un paese che non investe nella scuola è un paese fallito

Investire significa progettare felicità, disegnare possibilità, costruire opportunità. Altro che Dad sì o Dad no

Un paese che non investe nella scuola è un paese fallito. Un paese che parla di scuola solo di fronte a qualche emergenza, è un paese che fallisce due volte. Di più: un paese come l’Italia che fa della scuola terreno di scontro propagandistico non solo è un paese destinato al fallimento, ma è un paese che sceglie pervicacemente la strada della morte civile, culturale, economica.

Lo spettacolo di queste ore di un tutti contro tutti è la plastica dimostrazione che l’Italia ancora non ha capito che non basta saper affrontare le emergenze per essere un grande paese. Un paese diventa grande quando sa investire nel futuro, sapendo rinunciare a pezzi di presente. Quando la politica non si limita a difendere diritti e interessi di oggi, ma costruisce le fondamenta dei diritti e interessi di domani. Per questo investire nella scuola, nella formazione, nella cultura deve essere l’essenza di una politica che sappia costruire una patria reale, senza riempirsi la bocca della parola patria.

E invece siamo ancora ai vecchi tempi degli scontri fra governo e regioni nella lotta al Covid: lo scaricabarile fra politici improvvisati epidemiologi che litigano come fossero al bar. In due anni siamo stati capaci solo di fare le barricate da una parte e dall’altra sui banchi a rotelle e non s’è approntato un piano scolastico decente per riportare i ragazzi a stare assieme, a sentirsi assieme. Stiamo facendo crescere un’intera generazione nell’ignoranza emotiva, il cui contatto ed esperienza con l’altro sarà più alieno della solitudine iperconnessa della Dad in una stanza. E così abbiamo aggiunto anche il disagio psicologico generalizzato alle drammatiche carenze di sistema: discontinuità e precarietà didattica, inadeguatezza dei programmi e dei cicli scolastici.

Gli obiettivi per i quali combattiamo ci definiscono. La scarsa attenzione che diamo alla scuola e alla formazione rappresentano il problema più grande, riducendo l’ascensore sociale e condannando la nostra democrazia a essere incompiuta per oggettiva mancanza di crescita culturale.

Ma c’è di più, molto di più, purtroppo. Per investire nella scuola non significa (sarebbe troppo semplice anche se non riusciamo nemmeno in questo) non mettersi a litigare su rientro sì o no, sui mezzi pubblici e su qualche altra quisquilia. Serve grandezza. E coraggio. Investire nella scuola significa progettare e attuare un grande piano di progettazione architettonica di nuove scuole, che diventino cattedrali aperte della cultura italiana; significa riportare lo sport praticato nelle strutture: campi, palestre, palazzetti; significa fare in modo che ogni scuola abbia il suo teatro, il suo auditorium, la sua biblioteca, i suoi laboratori scientifici; significa trasformare ogni scuola in un avamposto di aggregazione giovanile di qualità. Investire in futuro significa proprio questo, significa progettare felicità, disegnare possibilità, costruire opportunità. Altro che qualche polemica sulla Dad sì o no.

