Fare politicaLa surreale strategia politica del “vade retro Berlusconi, ma resta cu’ mme nun me lassà”

Il Pd legittimamente, e giustamente, pensa che il Cavaliere al Quirinale sarebbe una tragedia per il Paese, ma quando il leader di Forza Italia altrettanto legittimamente dice che è pronto a lasciare l’alleanza di governo con il Pd, Enrico Letta si lamenta della drammatica gravità dell’eventuale addio. Nella partita sul Capo dello Stato bisogna avere idee e tenere conto delle forze in campo.

Certo che il Pd di Enrico Letta e il mondo politico e intellettuale che gli gira intorno, tipo Ezio Mauro ieri su Repubblica, sono ben strani. Legittimamente, direi anche giustamente, considerano l’ipotesi di Silvio Berlusconi al Quirinale una tragedia civile per il futuro prossimo dell’Italia e minacciano di uscire dall’Aula nel caso il centrodestra decidesse di percorrere questa surreale strada alle prime votazioni parlamentari.

Ma sulla nostra fronte non c’è scritto Giocondo, per cui sappiamo bene che in realtà il vero motivo del possibile e momentaneo Aventino del centrosinistra non è la preoccupazione per la tenuta democratica del paese, ma fornire l’ennesimo aiutino a Giuseppe Conte, già sodale di Salvini e leader fortissimo dei progressisti, per evitare che il gruppo parlamentare dei Cinquestelle gli sfugga ulteriormente di mano e addirittura si sfasci subito al primo giro di voto, magari con qualcuno dei grandi elettori grillini pronto a scegliere nel segreto dell’urna il Cavaliere al Quirinale.

Ma non è questo il motivo per cui il Pd è un partito strano, sebbene il costante salvataggio di un avversario populista e antidemocratico ma soprattutto concorrente, al punto che fino a poco tempo fa scendeva in piazza per chiedere di far marcire in galera tutto il gruppo dirigente Pd, non è un fenomeno spiegabile in natura.

Il motivo per cui, la strategia del Pd sul governo e sul Quirinale non sembra avere alcun senso, ammesso che ce ne sia una, è che mentre si alzano le barricate contro il mostro berlusconiano come ai bei tempi che furono poi si rimprovera il medesimo Berlusconi se, altrettanto legittimamente, dice che in caso di elezione di Draghi al Quirinale lui uscirà dal governo e bisognerà andare al voto.