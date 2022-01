Quirinale, al via il vertice di Berlusconi con Salvini e Meloni. Il leghista: “Se scenderà in campo voteremo compatti”

La riunione inziata alle 14 a Villa Grande, la residenza del Cavaliere sull’Appia Antica a Roma

Pare che Salvini sia rimasto quasi a bocca asciutta. Da quindici giorni aspettava con ansia il pranzo da Berlusconi dopo giorni di digiuni perchè nessuno lo ha invitato a mangiare e bere gratis. Ma c’erano dei figuri come LaRussa, Cesa, Lupi che a tavola sono come le cavallette…..Cosi, stremato dalla lotta per agguantare almeno una porzione di meringata, ha rilasciato una dichiarazione secondo cui non pare abbia ancora capito che Berlusconi da mesi è deciso a farsi eleggere PdR. Povero Salvini, sempre più sgangherato e confuso. Bene. Allora il Cavaliere è il massimo e migliore rappresentante del centrodestra italiano. La cosa non ha bisogno di altri commenti, siete voi stessi a dirlo.

Ci stanno ridendo dietro in tutto il mondo per il solo fatto che ci sia la remota possibilita’ che Berlusconi si candidi come Presidente della Repubblica.Se fossi un sostenitore di Salvini o Meloni mi vergognerei come un ladro adesso.

Ammalato , emaciato, elitrasportato in ospedale quando si deve recare in tribunale, redivivo per il Quirinale. Come siamo caduti in basso…Il problema è chi lo sostiene e lo incita, dimenticando che in passato è stato insieme a lui a l governo, dando il suo contributo a tutte le leggi vergogna. La Meloni e Salvini ne sanno molto.

Alcuni anni addietro berlusconi si era autoproclamato il migliore presidente del consiglio degli ultimi 150 anni. Ora pretende di essere il “migliore presidente della repubblica degli ultimi 160 anni, dato che qualche anno si è aggiunto.Ditemi che sto sognando, svegliatemi dicendomi che un vecchio pregiudicato 85enne dedito al sollazzo degenerato di cene eleganti, coinvolto in fatti pochissimo chiari che quando parla ci fa vergognare in tutto l’universo comprese galassie lontanissime…Possa diventare presidente della repubblica Italiana, per cortesia svegliatemi dopo l’elezione, grazie.

Berlusconi dall’alto del suo partito personale in continua discesa convoca a palazzo il rappresentate del partito di CDX più rappresentato in parlamento e la rappresentate del partito di CDX più vincente dai sondaggi, e subito a comando il duetto comico accorre a baciargli la mano, monumentali nemmeno Crozza avrebbe potuto immaginarsi un livello di comicità simile. “Se Berlusconi deciderà di scendere in campo”, barzelletta del giorno. Speriamo solo che questo esilarante baciamano non si trasformi in tragedia.

Prevedo una profonda crisi di identità dei piddini e grillini: “Non potrei essere più d’accordo con Gianni Letta: il Parlamento chiamato a votare il presidente della Repubblica deve sforzarsi di replicare il clima respirato in aula durante la commemorazione di Sassoli, guardando agli interessi del Paese a non alle differenze di parte”. L’ha detto Renzi? Ieri si.

