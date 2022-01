Il Sottosegretario agli Esteri annuncia il raddoppio della portata del gasdotto per combattere il caro-energia. Peccato che il Movimento 5 Stelle fosse tra gli oppositori dell’opera e lui era in prima fila.

Manlio Di Stefano attuale sottosegretario agli esteri, alcuni anni fa ebbi uno scambio di idee tramite social, sottolineandogli la loro incoerenza politica che a tutt’oggi, istituzionalizzatosi come forza politica e di governo, continuano a dimostrare ampiamente. Loro sanno tutto, bloccano tutto poi alla luce dei fatti cambiano idea, tanto paghiamo sempre noi. Intanto rallentano il progresso e arriviamo in ritardo, sempre. Sono loro degli ignoranti e arroganti pericolosi. Sarebbe bello conoscere il parere di Di Battista sull’utilità della TAP…E’ in questo modo che si arriva sempre in ritardo sui problemi.APPRENDISTI STREGONI, per non infierire.Fortunatamente sono seduti sul ramo da tagliare….i grillini sono dei segnalibro della Storia.Per sapere come finirà una loro scelta, basta pensare al suo contrario e aspettare! Un po’ come per l’Italia: perderà la guerra il suo primo alleato.Non tutti durante la distribuzione dell’intelligenza erano presenti vedere il post per esserne certi.

Peccato che il Movimento 5 Stelle fosse tra gli oppositori dell’opera e lui era in prima fila ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo