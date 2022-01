Qulache volta la legge è uguale per tutti.Complimenti all’Australia, dove la legge è uguale per tutti.

L’Australia annulla il visto a Djokovic: il tennista No Vax va espulso. Ma il giudice sospende il provvedimento.

Il ministro dell’immigrazione Hawke ha esercitato il suo potere dopo alcuni giorni di riflessione: “Motivi di salute e buon ordine, a tutela dell’interesse pubblico”. Poi è arrivata la sospensione del provvedimento decisa dal giudice Kelly, lo stesso che aveva ritenuto valido il visto del tennista. I legali del serbo, nel frattempo, hanno preparato il ricorso per permettergli di scendere in campo lunedì. Sabato Djokovic dovrà presentarsi a un colloquio con i funzionari dell’immigrazione, ma non sarà detenuto. Il numero uno al mondo, in caso di sconfitta, rischia di essere bandito dal Paese per tre anni

Certo che gli organizzatori del torneo se la sono cercata : bastava mettere la regola che si poteva giocare SOLO con il vaccino. Nel momento in cui inserisci le clausole scritte in piccolo , magari ambigue , magari solo per fare partecipare qualcuno in particolare (senza fare nomi) il risultato non può che essere questo…..spero soltanto che l’australia dimostri fino in fondo la sua serietà di paese e della sua classe politica. Questo cialtrone di tennista che si ritiene intoccabile ha bisogno di una lezione e di essere rieducato al rispetto della gente , delle leggi e delle regole. Il denaro non può farlo sentire onnipotente. Per foruna e per la vera democrazia in Australia il Ministro ha semplicemente applicato i fatti il diritto. In Italia con Salvini i fatti non venivano valutati secondo diritto, anzi venivano introdotte norme ad hoc contro il diritto. Le sentenze emesse nel caso Carola Rakete, anche dalla Cassazione, hanno ristabilito la prevalenza del diritto sull’abuso d’ufficio. Certo resta molto da fare sul problema di fondo, che è quello della immigrazione in Europa Unita, e sulla distribuzione degli immigrati nei paesi dell’Unione. Ma almeno in Italia è stato ristabilito lo stato di diritto in questioni di immigrazione.Questa vicenda, per la fama del soggetto coinvolto, ha permesso incidentalmente di accendere una luce sul trattamento dei migranti non regolari in Australia (gli altri, non il serbo). L’Australia ha un governo guidato da un riformista liberale, non un fascioleghista, populista e sovranista, ma ai propri confini ci guarda eccome, e non va per il sottile, nel trattamento di chi cerca di entrare senza autorizzazione….Ho toccato con mano la severità dell’immigrazione australiana: assistevo una delegazione regionale invitata formalmente dallo stato del Queensland dove si trova Brisbane. Avevamo incontri fissati con ministri ed altre autorità locali….ciononostante mi hanno tenuto quasi un’ora, durante la quale ho dovuto chiarire il “chi-come-dove-quando-perchè” della nostra presenza e rispondere a domande talvolta davvero bizzarre, tipo “perché siete in cinque?” …e quanti sennò! Avrei voluto rispondere……. Mi sarebbe davvero parso strano se Djokovic l’avesse passata liscia. In ogni caso gli amici australiani ci hanno messo del loro, quanto meno gli organizzatori dell’Open. In considerazione di ciò, lo espellerei (perché Nole ci ha messo tanto di suo), senza “bannarlo” per 3 anni….Ma dubito andrà così….ma non credo che dopo la figuraccia di Melbourne i tornei e gli sponsors saranno cosi generosi con il Serbo. Arrivo a ipotizzare che anche il Governo Serbo ne prenderà le distanze. Avrei voluto vedere le autorità Serbe a dover decidere di fronte alla serie di truffe combinate da Djokovic e dal suo team. Praticamente da superuomo che volava più alto degli altri , si trova volare molto più basso praticamente alla stessa altezza dell’uccello padulo.Mi sembra giusto. Chi si fa beffa delle Regole, in un Paese serio… ne paga le conseguenze.

Mi spiace per Diokovic, probilmente una macchia indelebile sulla sua carriera.Chapeau al Governo Australiano: Mi chiedo: se fosse successo in Italia come sarebbe finita? (Maradona docet) Mi chiedo se i, difensori dei diritti (quelli personali, che vogliono far passare per universali) brigatisti contro le democrazie in nome della purezza e della libertà, in nome dei diritti di chi ha rispettato la legge (dicono sapendo di mentire), cosa dicono dopo la farsa della famiglia, del ragazzo ingenuo e dei super avvocati in difesa del diritto; sono andati a comprare cartucce per eliminare le verità? hanno problemi articolari alle mani, un attacco di smemoratezza, una crisi di nervi perchè uno stato di diritto non facilità un ricco famoso, ma lo tratta da persona “normale”. Da persone normali (per loro inferiori) siamo in attesa del loro sapere e di una parola di speranza per la libertà.Che pessimo esempio per le giovani generazioni questo opaco e bugiardo sportivo ! pensare che in futuro sarà ricordato di più per la furbizia che per le qualità atletiche.

PS:Djokovic. La “sceneggiata napoletana” è stata inventata a Napoli nel 1919 dall’attore Salvatore Cafiero perché il Governo Italiano, dopo la Grande Guerra, aveva bisogno di soldi e tassò le canzoni cantate nei luogi pubblici. La lobby della Lirica si salvò dicendo che le “arie” erano canti legati ad una storia teatrale e recitata e se la cavarono. E così il grande Salvatore Cafiero unì alla canzone una storiella ad essa attinente, e nacque la sceneggiata, che evitava la tassazione. La sceneggiata, storicamente, non è mai stata prerogativa di Napoli ma la si esercita in tutto il mondo, da sempre e sotto diversi aspetti. Anche in Australia è una messinscena di legali contro le Istituzioni. Bisogna solo vedere chi vincerà. In ogni caso, Djokovic ne uscirà perdente e la sua sceneggiata avrà conseguenze che lo faranno scadere da primo tennista al mondo ad un essere umano qualunque. Insomma, una sceneggiata nella sceneggiata. Ci sarà un aedo capace di cantare questa storia?

Qulache volta la legge è uguale per tutti.Complimenti all’Australia, dove la legge è uguale per tutti. ultima modifica: da

