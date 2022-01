Togliete la regia di mano ai vari Letta, Conte, Bersani D’Alema… questi ci portano a sbattere come il DDL Zan!

Pd, appello di Letta al centrodestra per un patto di legislatura.

Togliete la regia di mano ai vari Letta, Conte, Bersani… questi ci portano a sbattere come il DDL Zan! Speriamo di non diventare gli zimbelli dell’Europa, e forse del mondo intero. E subito dopo dare la colpa al RENZI.

Letta & C dovrebbero fare anche un’analisi seria interna al PD sulle problematiche interne personali e allargata chiusura ottusa verso altri per il semplice fatto di mettere bandierine piddne. L’apertura si costruisce nel tempo come pure il confronto e non nel momento dell’emergenza. Quella costruita nel tempo è la vera apertura verso chi la pensa diversamente rispetto alle proprie limitate idee

ORA TENETE PRESENTE CHE! Ieri Renzi all’assemblea dei grandi elettori di Iv «Siamo pronti a votare un candidato del centrodestra se riteniamo che possa fare gli interessi degli italiani ma non Berlusconi». PERCIO. Le chiacchiere stanno a zero! Ad ogni modo, quella di Berlusconi è ovviamente una candidatura di facciata. Penso invece che si stiano muovendo per Gianni Letta ben più seriamente. Molto meno divisivo e più ” democristiano” come nome.

Ciò che non e chiaro. Più che altro nel pd+movimento (i suoi cocci) e gli altri senza idee, io non ho capito chi hanno in mente. Tolto Draghi o la ricandidatura di Mattarella. Non sanno da che parte girarsi.

Tutti che mostrano di voler addivenire ad una candidatura condivisa, ma sono sicuro che nessuno sa esattamente chi dovrebbe essere. Nessun ” politico” praticante può essere considerato ” condivisibile”, quindi una personalità super partes dovrebbe essere espressione del mondo della c. d. società civile. Di italiani di valore da pescare nel mondi dell’ imprenditoria, dell’ arte, della scienza ce ne sono a decina. Questi leader si mostrino finalmente all’ altezza e diano finalmente prova di essere diventati ” maturi”. La Pandemia glielo impone. Ma sarà nuovamente Renzi a tirar fuori dal cilindro il nome del nuovo PDR.

ANCHE SE I SOLITI BAUSCA MI DICONO. Quello che dice Renzi vale solo per il momento che lo dice, la sua storia insegna. Bisogna essere degli ingenui per credere ancora a quello che dice Renzi.

CARI BAUSA: Guardate che nella classifica delle fesserie Renzi è agli ultimi posti:

D’Alema: mi ritiro dalla politica (2013) Grillo: Se perdo le elezioni europee (2014) mi ritiro dal M5S Bersani: Dal PD neanche l’esercito mi costringerà ad andarmene Di Maio: Mai un governo con la Lega, quella del “Vesuvio lavali” Salvini: Mai al governo con il M5S Conte: Questo con Lega e M5S sarà il mio unico governo, mio unico impegno in politica Di Maio: Mai un governo con il PD, il partito di Bibbiano Di Maio: Se farò un condono poi mi iscriverò al PD (lo ha fatto a Ischia) Di Battista: Se il M5S farà alleanze con altri partiti uscirò dal M5S Zingaretti: Mai un governo con il M5S in questa legislatura Salvini: Dobbiamo uscire dall’Europa (fino a che non è diventato europeista con Draghi) Zingaretti: Mai più nella stessa maggioranza con Renzi Di Maio: Mai più al governo con Renzi Salvini: Mai al governo con Draghi, il PD, Renzi o il M5S Orlando: solo superman mi potrà convincere di fare un governo con la Lega e FI Zingaretti: O Conte o elezioni (fino a che non ha sposato Draghi con entusiasmo. Di Maio: Noi siamo l’antipolitica (fino a che non è diventato un politico)Grillo: Mai con Draghi (fino a che non ha dato pieno appoggio al governo Draghi dicendo che “è un grillino”)

Ok vi chiedo l’impossibile! Neanche un riconoscimento da parte vostra ( cosiddetti bausa), dopo il capolavoro politico e storico di aver spappolato il vostro Conte II e causato l’arrivo di Draghi! COMMOVENTE Carissimi amici lo confesso…invecchio…leggo post degli amici a 5 stelle con i quali difendono, elogiando, pontificano il mio ex partito…il PD…che arrivano a esaltare perfino Prodi…..leggo e mi commuovo…piango. Intendiamoci io ho fatto le campagne elettorali per Prodi…ho foto che mi ritraggono insieme a una iniziativa politica…ma leggere gli stellini mi commuove E pensare che fino a 3 anni fa la parola più buona che mi dedicavano era pidiota…ricordo gigetto, la taverna, il comico con Bersani….mi commuovo. Cosa si fa per il potere…alla faccia del rinnovamento della rivoluzione. Mi commuovo. Voi signori, si fa per dire, grattate nel passato per cercar di avere nel presente maggiore visibilità. Il trucco sta tutto lì.. La formula “denigrare” per “emergere !! Come quel certo GILLOIDE, e ce ne sono diversi, che nei loro commenti, senza motivazione alcuna…splashhhh ti schiaffano nel discorso un bel “il mio vecchio partito PD .”porelli….non sanno fare di meglio per guadagnarsi il gettone….

UNA VOLTA IL ROBERTO BENIGNI DI QUALCHE ANNO FA, QUELLO CHE con una battuta ed una sola mossa riusciva ad interpretare la comicità intelligenza arguzia più genuina di tutto il popolo italiano, mai superato da nessuno anche se oggi un po’ invecchiato è un po’ meno comico, ma straordinario dicitore della Divina Commedia, della Costituzione e di altro, dunque si diceva che una volta in una trasmissione TV fu magistrale in una scenetta mi pare con Pippo Baudo. Oggi per parafrasarlo e imitarlo dovremmo dire:

* Sono stato un po’ di tempo all’estero e non ho seguito i fatti in Italia, cosa è successo in Politica?

– Mah, ci sono 3 Destromanie che vogliono Eleggere BERLUSCONI Presidente della Repubblica –

– Cosa? Nooooh, non ci credo e giù risate fino allo sfinimento –

– E magari anche la Meloni Presidente del Consiglio – Si, e così – Nooooh, non ci credo e giù altre risate fino allo scompisciamento

– E magari Salvini Ministro degli Esteri – Si è così – NOoooh. non ci credo e giù risate a crepapelle –

– E magari La Russa Ministro della Difesa – SI, è così – Nooooh non ci credo e giù risate a garganella –

– E magari Borghi ed i Commercialisti Ministri delle Finanze – SI, è così – NOoooh, non ci credo e giù risate fino allo svenimento.

E A FORZA DI RIDERE SIAMO AD UN PASSO DELLE BARZELETTE CITATE QUI SOPRA.

