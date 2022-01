Quirinale: Renzi, pronti a votare nome centrodestra, ma non Berlusconi

Quirinale: Renzi, con Draghi al Colle ‘governo Ursula’ o dei leader

Se Mario Draghi lasciasse l’incarico di presidente del Consiglio per il Quirianle “si aprirebbero due ipotesi, o di ‘governo Ursula’ senza la Lega, o di un governo dei leader, come ha detto Salvini”. Così il leader di Iv Matteo Renzi all’incontro con i grandi elettori di Italia Viva per il Quirinale. Csm: Renzi, il più squalificato della storia repubblicana “Ciò che è successo oggi con la bocciatura di nomine al Csm è l’ennesima figuraccia, è il Csm più squalificato della storia repubblicana”. Così il leader di Iv Matteo Renzi all’incontro con i parlamentari di Italia Viva sul Quirinale. “Piove sul bagnato ogni giorno su questo Csm”, aggiunge. M5S: Renzi, chi sta con Di Maio non sta con Conte, barzelletta che siano uniti “Chi sta con Di Maio non sta con Conte, poi ci sono anche le barzellette che loro sono uniti”. Così il leader di Iv Matteo Renzi all’incontro con i parlamentari di Italia Viva sul Quirinale.

IL RENZI PENSIERO: Chi pensa di fare a meno di Draghi in questo momento non ha capito nulla. L’Italia ha bisogno di Draghi, che sia a Palazzo Chigi o al Quirinale. La squadra si fa intorno al fuoriclasse. “Pensate all’Italia, non ai singoli partiti” ultima modifica: da

