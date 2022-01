Sottomissione

Salvini e Meloni si consegnano a Berlusconi, che diventa il vero kingmaker del Quirinale. Il Cav può adesso decidere se candidarsi o intestarsi la mediazione. Da padre-padrone della destra.

Si sottomettono perché non hanno OO personaggi senza spessore politico dove per politica si intende cultura personale e molto probabilmente il berlusca sa delle cose che é meglio non si sappiano in giro

Miseri arraffoni di potere che pero’ al primo scossone gli scivola via dalle mani in quanto assolutamente non preparati e corrompibili (si ricordi il caso della nipote di Mubarak)

Insomma dua aborti politici

Mentre persone per bene di destra, di centro, di sinistra, di sotto, di sopra salutano un italiano di alto spessore morale e di specchiata onestà, qualcuno propone di eleggere Pdr un condannato per frode fiscale, un prescritto per svariati reati, un imputato per corruzione in atti giudiziari ( e mi fermo qua). Che miseria, che tristezza, che indecenza, che squallore!!!!

La Banda Bassotti si è ” attovagliata”,con sceneggiata all’italiana,con tanto di preghiera e supplica di ” sciogliogliere le riserve”,sic.Insomma Lui non vuole, solo loro i valvassini a dirgli per favore candidati,non ci fare lo scherzo di ritirarti.Vuoi mettere poi che non dovessero mostrare tutta la loro ” compattezza”, l’orgoglio della Banda ?Una sceneggiata che nemmeno Merola l’avrebbe concepita.Che stridore ieri,tra un funerale universale di un grande uomo,Sassoli, e questi commedianti di terzo ordine.

Succede quando questi politici sanno solo ululare al lupo al lupo aizzando il popolino, ma di idee per migliorare lo stato del popolino,non ne hanno. E’ ormai ultra dimostrato che i due sovranisti pur avendo i voti non possono fare a meno del loro padre padrone (anche se impresentabile) e comunque s ne usciranno saranno screditati agli occhi del mondo intero. Salvini e Meloni a che gioco stanno giocando? Brutta faccenda, se va in porto questa prova di forza, il rischio è che il paese paghi un conto salatissimo…Tra banditi l’accordo si trova sempre. Se si applicasse la COSTITUZIONE in tutte le sue parti -vedi art. 54- costoro non siederebbero nemmeno in parlamento.

Dopo 30 anni la destra italiana è bloccata ancora intorno alla figura politica più impresentabile d’ Italia. Si può girare la frittata come si vuole resta il fatto che, in Italia e fuori dall’Italia, il personaggio rappresenta l’immoralità nella sua massima espressione. Una vergogna nei confronti del mondo intero. Questo è solo l’inizio, il prossimo passo faranno cadere Draghi con un pretesto qualsiasi, dopodichè la strada e quella stile Orban sarà spianata.

