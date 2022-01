Djokovic, Berlusconi e la morale del più forte: ha ragione chi è ricco e spregiudicato

Paolo Ercolani

Filosofo, Università di Urbino “Carlo Bo”

Ercolani complimenti per la sua perfetta e bellissima analisi socio/politica fatta tramite la descrizione del comportamento dei due personaggi in questione.Spero che i suoi allievi riescano a rendersi conto della fortuna caduta su di loro nell’averla come docente.Un forte abbraccio. E anche aggiungere, però, che tra le “anime belle” ci sono pure tanti che sono mossi solo dall’invidia nei confronti dei “più forti”.. Gente che qualora acquisiscano anche solo un briciolo di potere, passando dall’altra parte della barricata, diventano spietati come e più dei “vecchi” forti che hanno sostituito… “Homo homini lupus”: lo disse la prima volta un autore latino, Plauto, 2300 anni fa e la massima non cessa di essere valida anche oggi.

Credo che c’entri la miseria dilagante. Lei saprà senz’altro che in America i grandi ricchi non sono mai riusciti a diventare presidenti. Uno dei più tenaci, Ross Perot, non andò mai oltre il 4%. Allora la democrazia funzionava. Poi l’America, come l’Europa, è diventata vittima della globalizzazione, di un capitalismo senza regole. Il ceto medio- basso si è impoverito, come del resto da noi, e si è affidata al prepotente miliardario Donald Trump. Oggi il presidente Biden è in gravi difficoltà, e l’oscuro personaggio ritornerà a governare con largo consenso fra tre anni. In scala minore sta succedendo anche da noi. Nota. Sara difficile spiegare agli osservatori stranieri perchè gl’italiani hanno preferito Silvio Berlusconi a Mario Draghi per la carica di Presidente della Repubblica. Ma.Non più difficile che spiegare perché gli Americani hanno scelto Trump (e sicuramente lo risceglieranno tra tre anni) o gli inglesi hanno scelto Boris Johnson. Impossibile, invece, spiegare perché pochi anni fa un terzo degli Italiani hanno votato un partito, fondato da un comico, popolato di gente senza arte né parte: spiegarlo è superiore alle umane forze, inutile provarci.

Forse la sorprenderà, ma non invidio il tennista, perché ha un gioco soporifero – magari “invidio” Federer, ma solo in termini di sconfinata ammirazione.Alla fine gli australiani lo hanno bandito, forse per tre anni. Peggio per lui che si è fatto mal consigliare. Adesso avrà contro l’opinione pubblica “tennistica” di tutto il mondo. Quanto a B., abbandonato dalla moglie dopo averlo messo alla berlina su due pagine di giornale, con i figli che ne pregano la morte per spartirsi il patrimonio e gli “amici” del buon tempo che progressivamente prendono le distanze da lui… no, decisamente non ci tengo affatto ad essere al suo posto.

PS: prof.le do 30 e le avrei dato anche la lode se non avesse scritto che è un’impressione la società capovolta.In realtà che il mondo sia capovolto, e per non andare troppo lontano, è da quando è nato il capitalismo ove ai ricchi, che non producono niente se non spreco e sperpero, viene data la leva del potere riverenzialmente mentre i veri produttori(i lavoratori) sgobbano per produrre la ricchezza e riescono appena a sbarcare il lunario.Ora in una società razionale dovrebbero essere quest’ultimi a governare visto che sono tanti mentre i primi pochi,invece nella società storicamente determinata avviene il contrario:chi non fa niente mangia e beve e chi sgobba neppure mangia.L’arcano mistero sta proprio in quel bellissimo neologismo(PANDEMENZA) da lei usato ovvero la pandemia della demenza che, come quella da covid, colpisce questa volta i più deboli di mente e non c’è neppure nessun vaccino se non quello di emanciparsi ma ci sono tanti no emanc. Lei potrebbe essere un buon vaccino per questi ma vedrà che lo respingeranno.

SI. Il tennista multimilionario é figlio del nostro tempo. Stiamo parlando di un tizio che ha autocertificato il falso e non ha rispettato la quarantena solo per concedere un’intervista, dunque per accrescere ulteriormente il suo ego e la visibilità che gli consente di fare un sacco di soldi senza lavorare (ovviamente non si parla delle sue attività da tennista ma dei proventi pubblicitari, che non hanno a che fare con sue qualità bensì solo con la sua riconoscibilità). Ovviamente la vergogna non sa proprio cosa sia, come nessuno dei protagonisti del circo mediatico, in cui l’unica cosa che conta è il successo. Chiunque abbia a cuore la giustizia dovrebbe pretendere un´adeguata sanzione sportiva e giudiziaria, cosí smetterebbe di sentirsi una divinità al di là del bene e del male. Ma milioni di persone, tutte infinitamente meno abbienti di lui, non importa più nulla della giustizia e tanto meno dell’eguaglianza. Vivono di intrattenimento, di gossip e di qualche briciola di piacere immediato, quello consumista, indotto dal martellamento pubblicitario.

