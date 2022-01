E intanto Renzi fa il mazziere

Non ho mai votato Berlusconi, non lo voterei presidente della repubblica, ma a continuare a leggere i vostri post moralistici triti e ritriti sempre uguali da 30 anni, pieni di livore e invidia me lo rendono simpatico, cosa che conta poco, ma soprattutto non fate che accrescere il suo consenso.

30 anni non vi hanno ancora insegnato che l’antiberlusconismo finisce per rafforzare proprio chi si vorrebe sconfiggere.

30 anni dove a sx si sono avvicendati Prodi D’Alema, Rutelli, Veltroni, Bersani, Letta, con la parentesi di RENZI molto positiva per il paese ITALI. mentre Berlusconi continua a dettare l’agenda politica. Una responsabilità grave del csx incapace di dare una lettura seria sul berlusconismo, che ha preferito rincorrere le peggiori pulsioni massimaliste, dai girotondi al popolo viola, che non rappresentano il sentire maggioritario del paese.

QUESTA. E la vera e purtroppo antica tattica del PD e di tutta la sinistra e’ sempre stata quella di negare a prescindere ogni candidato della destra ,senza per altro avere la capacità di esprimere un candidato superpartes .Ancora oggi ,nonostante tutte le brutte figure fatte negli anni scorsi ,ancora segue quella linea ,cioè ,negare che la destra possa aver diritto di scegliere un suo candidato.Certamente ,nessuno si augura di veder Berlusconi PDR,sarebbe veramente un offesa al paese,figurarsi cosa ci vomiterebbero addosso il mondo intero ,per aver messo come arbitro ,un pluri condannato,un evasore ,un puttaniere di prima categoria ,un soggetto che da PDC ,ha fatto più leggi a personam che per il bene del paese e poi ,se vogliamo che anche le destre rinuncino a candidare un leader di partito ,bisogna che anche il centrosinistra,abbia un candidato super parte ,non solo negare agli altri ciò che vorresti fare tu.Il capo dello stato deve essere di tutti e non solo di una parte politica.Percio’ ,visto la sconclusionata strategia di tutta la sinistra e dei loro alleati stellati ,i quali anche in questa circostanza ,vedrete che andranno come cani sciolti in base alle promesse dei partiti che avranno più possibilità di successo ,anche loro come tutti ,tengono famiglia.

ECCO LE DIFFERENZE

Ho ascoltato Enrico Letta all’assemblea dei grandi elettori del PD e non mi sento rassicurato sull’elezione del PdR. E’ vero che siamo ancora in una fase tattica, dove bisogna avere cautela e nessuno scopre le sue carte aspettando che qualcun altro faccia un passo, magari falso.

Ma il problema da risolvere, se si vuole svolgere un ruolo da grande forza politica, non è solo quello di tenere l’ordine nel proprio campo, ma anche quello di condizionare le mosse del campo avverso.

E su questo secondo aspetto l’approccio scelto da Letta mi sembra sbagliato.

Sul fatto che il profilo del nuovo Presidente debba essere “alto e unitario” siamo d’accordo. Così come siamo d’accordo che quello di Berlusconi non risponda a questi requisiti. Ieri Renzi, ai suoi grandi elettori, l’ha detto chiaramente, aggiungendo che la candidatura dell’ex Cav. ingessa lo stesso centrodestra trascinandolo, se insistesse, in un vicolo cieco lungo sette anni.

La differenza tra i due sta nel percorso politico che hanno in testa e nelle parole che usano per esprimere il modo di gestire l’elezione presidenziale.

Renzi parte dalla constatazione che, per la prima volta nella storia repubblicana, il centrodestra ha più voti del centrosinistra. Difficile negarlo e non partire da qui. Anche perché, quando aveva più voti il centrosinistra, è da questa constatazione che si partiva. E si vinceva.

Per questo motivo Renzi riconosce al centrodestra la prerogativa di proporre per primo, ma aggiunge un invito pressante ad indicare il nome di una personalità che rappresenti l’unità nazionale, la collocazione europeista ed atlantista dell’Italia, che sia in grado di essere riconosciuta e votata unitariamente, oltre il 51%.

Per questo ci vuole un arbitro indipendente, che certamente non può essere un capo partito la cui storia politica è fortemente legata agli interessi della sua parte. Questo, implicitamente, vale per tutti i leader di partito, non solo per uno.

Così si motiva politicamente il rifiuto di una candidatura, senza esibizionismo muscolare, inesistente, e senza umiliare nessuno.

Letta, viceversa, si esprime negando che il centrodestra abbia un diritto di prelazione, cosa vera ma espressa in modo assai grossolano, aggiungendo che Berlusconi è invotabile. E tutto il dibattito nel PD si riduce a questo, in attesa che maturino le condizioni per fare lui una proposta. Un po’ poco come prospettiva credibile di successo e quel poco è anche tatticamente sbagliato.

Non è un problema di forme verbali e men che meno di galateo, ma di sostanza politica.

Una linea come questa invece che fare sponda ai malumori e alla ragionevolezza, che ci sono in casa centrodestra, consolida quel fronte e aspetta passivamente che si sfarini entro le prime tre votazioni.

Ma, ammesso che questo accada, dopo rimarrà un clima di veti incrociati e di muro contro muro, nel quale sarà difficile che passi una proposta del centrosinistra che sia in grado di strappare voti al centrodestra, perché di questo c’è bisogno stanti i numeri.

Puerile, poi, pensare a un patto di fine legislatura in un clima di scontro.

Renzi punta su un condizionamento del centrodestra perché proponga un nome di garanzia per tutti. Letta non riesce a capire che deve giocare una partita nella quale non è il centrosinistra a dare le carte.

Più che uno che vuole pesare nella scelta Letta sembra uno che si prepara a perdere “con onore”, per la serie “le abbiamo prese, ma quante gliene abbiamo dette”. E’ già successo.

Su quella linea, che spero cambi quando si giocherà la partita vera, si prende il consenso degli aficionados, si rigenera l’orgoglio di partito e si perde mostrando con fierezza le ferite. Sembra il destino di questo PD.

Che sette anni fa aveva meno voti dell’attuale centrodestra, ma aveva un grande regista che riuscì nell’impresa pensando all’interesse del Paese e non ad altro. Tagliò la strada ai candidati di Berlusconi e lo pagò duramente, ma diede all’Italia un Presidente straordinario.

Come al solito , sarà Renzi a sciogliere i vari nodi di questa mielosa matassa ,la quale rischia di riportare il paese ai tempi più bui, speriamo di sbagliarmi.

La minaccia di far cadere Draghi è una pallottola spuntata e per di più gli elettori non ci perdonerebbero, al rischio per democrazia gli italiani non credono dal 94, riproporre Mattarella é solo segno di debolezza, serve una proposta di una seria ed autorevole..

Ps. l’ho scritto 6 mesi fa per me il presidente della repubblica sarà Gianni Letta

