Ottimo. Fuori. E, vista l’arroganza unita alle menzogne, speriamo fuori per 3 anni.

Djokovic espulso dall’Australia.La Corte federale australiana ha confermato la cancellazione del visto per il numero uno del tennis mondiale. In Australia la legge e uguale per tutti.

C’è un giudice anche in Australia. Finalmente è stato espulso, con effetto immediato, Novak Djokovic, perché rappresenta “un rischio sanitario” e quindi niente Australian Open. Le regole vanno sempre rispettate.Grande e serio Paese l’Australia. La Legge è uguale per tutti. Qui invece in Italia…vabbè lasciamo stare!!

L´Australia ha dimostrato di essere un paese serio nel quale tutti sono uguali davanti alla legge.

Le leggi australiane sono chiare: si entra solamente dopo aver ricevuto due dosi di vaccino. Altrimenti bisogna dimostrare che si è impediti di vaccinarsi per gravi motivi di salute. Djokovic non è riuscito a dimostrare la seconda opzione, perciò “adios”. Così si fa giustamente. Altrimenti a cosa servono le leggi per tutelare la salute pubblica?

Non ci saranno vincitori ma ci sono sconfitti certi: prima di tutto lo sportivo super sponsorizzato no-vax e no-scienza nonché patriota serbo, con residenza fiscale a Montecarlo (per non pagare normali tasse in Serbia), oltreché l’ennesimo rigurgito delle ridicole aspirazioni alla Grande Serbia…

Ridicole ma pur sempre pericolose, si pensi solo alla tragedia della prima guerra mondiale, della cancellazione dell’impero austro-ungarico e quindi dell’avvento del nazi-fascismo in Europa, che hanno sancito il tramonto dell’Occidente.

Forza Australia!

Voto al governo australiano 7. Qualche incertezza iniziale, ma poi ha tenuto una linea non contraddittoria e uguale per tutti. Organizzatori del torneo 3. I veri responsabili del caos. Djokovic 4. Senza parole e usando il beneficio del dubbio su genuinità del test fornito. Altrimenti sarebbe 0. Penso che la sua carriera si chiuda qui. Rimarrà uno dei più forti, ma con diverse macchie, vedi espulsione usopen 2020. Ho studiato a lungo i riferimenti delle teorie novax e a parte Montaigner li ho trovati tutti mitomani, senza titoli adeguati, affabulatori con teorie basate sul ‘mi hanno detto’ e costruttori di storie complottistiche più o meno credibili, ma farcite da macroscopiche castronerie scientifiche. È un peccato che molte persone con poco senso critico li seguano senza mettere in dubbio le loro teorie e senza riconoscere che anche loro perseguono i propri interessi economici e di fama. Di certo spesso è molto più semplice prendersela col mondo cattivo che assumersi le proprie responsabilità e ottemperare ai propri doveri civili. Molti per questo hanno perso la vita, molti occupano posti ospedalieri che potevano essere destinati ad altre patologie.Djokovic per questo ha perso la faccia e rovinato la carriera. Ovviamente è solo una mia personalissima opinione.

Rimane il pericolo politico interno serbo, se fosse vero che il tennista anti-scienza starebbe preparando la propria discesa in campo nell’agone demagogico in patria, all’insegna del populismo patriottico…

peraltro, come sempre in questi casi, con qualche contraddizione di troppo: se è tanto patriottico, perché ha trasferito la propria residenza a Montecarlo, per non pagare normali tasse in Serbia?

Perfino in Italia si tratta di escamotage elusivi fiscali non più ammessi.

Ottimo. Fuori. E, vista l’arroganza unita alle menzogne, speriamo fuori per 3 anni. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo