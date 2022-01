RENZI: MALE NON FARE PAURA NON AVERE. SON SOLO DEI PORELLI FRUSTRATI.

La sinistra che ama i veti ora vuole liquidare RenziL’ODIO CONTRO IL PRIMO DELLA CLASSE.

Non possiamo nemmeno definirli intellettuali organici di gramsciana memoria, perché non esiste più il soggetto politico, cui lo studioso sardo faceva riferimento nella sua ardita concezione politico-filosofica. L’odio viscerale nei confronti di un politico, che ha avuto il torto politicamente di imprimere una svolta alla Sinistra per liberarla dai vincoli ideologici fallimentari del passato, mettono in evidenza la pochezza mentale di questi intellettuali. Non si sono resi conto che i tempi dei gulag e del pensiero unico è finito da un pezzo e non può trovare spazio in una società liberale e democratica. Capisco il loro disagio nel vivere in una società dove tutti hanno il diritto di esprimere, in perfetta legalità, il loro essere persone libere nello svolgere il loro ruolo pubblico e privato. A questi “laudatores temporis acti”, consiglierei di studiare bene la nostra Costituzione prima di interpretarla a proprio uso e consumo contro uno come Renzi, che la conosce e la rispetta più di loro. Questa azione è un vero autogol, il canto del cigno di una Sinistra Sinistrata. Buon proseguimento verso l’estinzione politica.

Questa e la pochezza che stiamo vivendo nella politica italiana, che è organizzata da quello indecenti della sinistra che noi in molti abbiamo abbandonato, è si credono potenti !!! ora che i magistrati fiorentini che sono addosso a Matteo sono fuori gioco per l’inquinamento dell’ASSASSINIO DI ROSSI del MPS, arrivano altri freschi freschi a mettere i bastoni nelle gambe di Renzi. Riceveranno la stessa sorte di tutti gli altri. MALE NON FARE PAURA NON AVERE un manipolo di ” sinistrati ” quelli della sx ortodossa hanno scritto alla Presidente del Senato , contenuto della lettera ? Chiedere alla Presidente di impedire ad un Senatore della Repubblica , nome e cognome Matteo Renzi , di partecipare a conferenze o comunque altre attività collaterali poiché Senatore della Repubblica. Ora , se ci fosse una legge che regolamenti tutto questo niente da dire ma non esiste ad oggi nessuna legge in tal senso quindi la Casellati dovrebbe intimare ad un Senatore il rispetto di una legge che non c’è. A me invece mi viene spontanea questa domanda…ma tutti voi odiatori seriali che problemi esistenziali avete , cosa vi ha fatto di così indicibile da perseguitarlo a tutti i livelli sistematicamente da anni ? Forse soffrite per la vostra pochezza politica messa a nudo dalle grandi capacità del ragazzo di Rignano? Oppure siete invidiosi perché nessuno vi chiama a questi convegni nemmeno a fare I parcheggiatori abusivi. Ma forse più semplicemente la vostra indole da Soviet Supremo non prevede che ci sia uno #controcorrente.

In allegato la prima pagina di Il Giornale di oggi.

RENZI: MALE NON FARE PAURA NON AVERE. SON SOLO DEI PORELLI FRUSTRATI.

