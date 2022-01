Berlusconi e il Quirinale? Farà la fine di Novak Djokovic

La verità? Berlusconi porta in sé il virus di un bipolarismo muscolare di cui ha per decenni voluto rappresentare in tutto e per tutto l’essenza tattica, strategica ed ideologica. È il fatto stesso che Berlusconi abbia “inventato il centrodestra” – come gli ha detto Salvini – che lo rende inadatto a conquistare il grande slam della politica italiana: leader di partito, signore e padrone di una coalizione, premier per anni e infine presidenza della Repubblica. Decisamente un po’ troppo. Come spiega Aldo Cazzullo Silvio Berlusconi non ha più la forza di tornare al potere ma ha ancora quella di impedire la nascita di qualcosa di nuovo, a destra.