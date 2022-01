Berlusconi non puo’ essere eletto soltanto perche’ non ha i voti e sopratutto per decine di altre valide ragioni?

E si i smemorati gridano che vogliono le donne al potere genericamente a slogan poi nei fatti zero assoluto l’unico governo che ha avuto il 50 x cento di donne nella storia d’Italia è stato quello di Renzi fatti non slogan W Italia Viva fatti non slogan e populismo.

BERLUSCONI PDR SOLO SLOGAN.SERVONO FATTI NON SLOGAN. E DI FATTI PER IL NO SONO A Decine le tante ragioni, ve ne cito solo una: diventerà capo della magistratura il politico più indagato, con ancora 3 procedimenti aperti, due condanne definitive, innumerevoli assoluzioni per prescrizione fra cui quella clamorosa della corruzione di un giudice per cui fu condannato Mills. In pratica é come mettere una volpe a guardia del pollaio.

POI: Proviamo a fare un volo di fantasia immaginando S.B. al Quirinale:

Almeno il 50% degli Italiani gli si rivolterà contro mentre il resto del Mondo ci ridicolizzerà. Il Governo Draghi inevitabilmente salta e con Lui si sgretola il PRNN con enormi sofferenze per l’economia del Paese gettando nella sofferenza il tessuto aziendale ora in forte ripresa. La conseguenza sarà lo svuotamento delle tasche dei cittadini e la demolizione di ogni loro visione positiva. La pandemia in via di attenuazione avrà un gap gestionale con possibili brutte conseguenze. Il risultato sarà la fine dell’aspettativa di un futuro migliore ed il massimo discredito della Politica che si ripercuoterà sulla sua credibilità per lun tempo lungo.

Visione catastrofica ?? Forse.

Ci sono andato giù duro ma il rischio è davvero grande…

MA! Vada come vada, ho il sentimento che Salvini e Meloni abbia sbagliato i calcoli? Ma no.Non hanno sbagliato i calcoli. E’ che sono tenuti al guinzaglio da qualche decennio dal potere e dal ricatto del tizio più squalificato di Italia. Ora questo loro endorsement li consacra definitivamente come succubi del puttanier ottuagenario. La destra dimostra quanto poco vale come uomini ed idee.

