Nonostante la bassa affluenza Italia Viva segna un risultato straordinario raggiungendo una percentuale a due cifre.

Un risultato che dovrebbe far riflettere chi con troppa arroganza ha continuato a ripetere in queste settimane il mantra del 2%.

Abbiamo deciso di rompere gli schemi delle nomenclature, mettendo a disposizione dei cittadini la competenza e le capacità di un giovane riformista, Valerio Casini.

Una scelta che ha evidentemente incrociato il gradimento di tante persone.

Una scelta che ha premiato il coraggio, la coerenza di Valerio, di Italia Viva e di tutti coloro che credono nel riformismo.

Un risultato straordinario che smentisce tutte le previsioni dei sondaggi e che dimostra che uno spazio per i riformisti, per chi non si arrende a populisti e sovranisti, c’è ed è vivo e vitale.

Grazie a Valerio ma soprattutto grazie a tutti i volontari e agli elettori che hanno reso possibile tutto questo. Viva Italia Viva

In Italia, in questo momento particolare, un partito come Italia Viva, dovrebbe avere il 30% dei consensi… purtroppo siamo un paese vecchio e la politica vive di rendite di posizioni acquisite in 50 anni: vedi il ritorno di D’Alema…..

Ci prendevano in giro sul 2%. Poi mettiamo il simbolo di Italia Viva alle politiche di Roma1 e prendiamo il 13%. Italia Viva vale il 13%, chi vive di sondaggi non vale niente.

