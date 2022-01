E NUN CE VONNO STA.

“Intanto, Italia Viva si è presentata per la prima volta in una elezione nazionale, alle suppletive di Roma contro i due poli, correndo da sola. Per mesi ci hanno detto: “ma dove volete andare, voi, col vostro 2%?”. Bene, oggi è arrivato il primo risultato. Altro che 2%, abbiamo preso il 13%. Questo è il valore di Italia Viva, questa è la potenzialità di Italia Viva, specie quando mette in campo bravissimi candidati come il giovane Valerio Casini. Abbiamo fatto il 13%.

Un abbraccio a chi vive di sondaggi e quando ci sono le elezioni ha paura a mettere il proprio simbolo. Italia Viva vale il 13%, chi scappa non vale nulla.”

Va bene. La prima prova elettorale conferma la consistenza di Italia Viva al di sopra dei valori dei sondaggi. Questo è un dato ormai acquisito e confortante. Come confortanti sono i risultati realmente prodotti in questi tre anni di vita per IV. Ma questo non ci può bastare. Il dato più importante di questa tornata è la tenuta o l’affermazione del PD a Roma nonostante la storia di desolazione del Pd romano e gli errori strategici e tattici del suo segretario. Resta insomma inquietante l’inerzia dell’elettorato di centrosinistra ancora aggrappato a figure e gruppi rivelatisi incapaci di gestire anche solo l’ordinaria amministrazione.

E allora la prospettiva di Italia Viva non può essere l’arroccamento. Va consolidato il rapporto con Azione di Calenda e con +Europa senza perdere di vista l’ala riformista del PD e questo deve essere chiaro – anche il Pd nel suo insieme. Fuori da questa prospettiva non si vede come potrebbe risultare credibile per l’elettorato una proposta alternativa al centro destra. Mi auguro subito dopo la questione PdR – comunque si risolva, e io mi auguro con Draghi o con Cartabia – Renzi indichi con urgenza questa strada. Con piena autonomia ma senza che il PD faccia prevalere inutili rancori, come invece mi pare che accada sempre di più fra i pidini e esponenti di spicco pdioti per fare un nome i D’Alema o i Bettini & C.

MA NUN CE VONNO STA.

Secondo i piani di lorsignori, Italia Viva doveva scomparire al primo confronto elettorale.

Per paura di questo non vi presentate da soli col vostro simbolo, dicevano. Matteo Renzi alla conta dei voti, sarà cancellato dalla scena politica per mano degli elettori. I sondaggi parlano chiaro, ci ripetevano ogni settimana, state tra il 2% e l’1,4%. Kaputt, fine.

In questo clima, tra oscuramento mediatico e falsità quotidiane, abbiamo imparato a vivere, obbligati a ragionare di più e meglio degli altri. E una delle cose che abbiamo acquisito è che i voti si contano, ma in molte circostanze si pesano anche. Nel senso che, pochi o tanti, ha un grande valore l’uso che ne fai. E se l’uso è buono non solo riesci a sopravvivere, ma i fatti positivi che produce camminano tra le persone, forse con più lentezza, ma più inesorabili delle falsità e delle calunnie.

Con pochi voti, ma una grande lucidità politica, tanto coraggio dato da un progetto riformista vero e un incontestabile rifiuto dei giochini di palazzo, si accontenteranno di qualche poltrona in più nel Conte 3, dicevano, abbiamo dato la dimostrazione che abbiamo potuto cambiare verso politico ad una Legislatura iniziata pessimamente. Inutile ricordare i tre passaggi fondamentali che hanno rimesso il Paese sui binari giusti, nonostante la contrarietà di lorsignori e la minaccia del cattivo uso dei loro tanti voti.

Per alcuni pervicaci caporali di giornata è meglio scordarlo o negarlo, è meglio rincorrere la mediocrità ripetendo luoghi comuni e osannando le penne di pavone appiccicate sul deretano di un astioso ex?

Il 13% di Italia Viva, che la bassa percentuale degli elettori e l’area ristretta di voto alterano o non alterano i risultati per tutti, ma chissà perché dovrebbe condizionare solo il giudizio politico su di noi, non ha eletto un deputato, è vero, ma dice qualcosa di più a chi voglia capire se e come procede il cammino non solo dei “renziani”, ma della prospettiva riformista nel nostro Paese. La vera alternativa all’immobilismo sociale, economico e culturale dei due blocchi conservatori della sinistra senza coraggio e della destra arrembante.

Quel 13% dice che Italia Viva è in campo oggi ancora più forte di ieri. Questo, malgrado lorsignori, è il dato di peso politico che conta e dice che la prospettiva riformista è sempre più aperta e per quella continueremo a combattere in Italia e in Europa.

Dunque ora siamo ancora qui, nonostante quelli che “nun ce vonno sta” e oggi si sforzano di spiegare malamente l’inspiegabile per loro, e continueremo a lavorare come sappiamo per fare una Italia più viva.. Questo è quello che conta.

La prossima volta, siatene certi, vi sorprenderemo ancora di più, sperando che riusciate a spiegarvelo, magari qualcuno fin da ora.

