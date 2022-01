L’ALLEANZA NON ANCORA NATA TRA PD&M5S.A GIA AGLI SGOCCIOLI.

Quirinale, le parole di Bettini su Conte ‘in difficoltà’ sono un caso. M5s: “Senza di noi gli alleati non eleggono capo dello Stato e salta il governo”

Il dem, in un colloquio con il Corriere della sera, ha detto che l’ex presidente del Consiglio “è in un momento di notevole difficoltà. Uomo leale, che apprezzo: ma più leader di governo, che capo di un partito”. Dichiarazioni ricevute con grande “amarezza” dai vertici 5 stelle. Patuanelli: “La direzione di marcia della coalizione non è quella giusta”

Conte riunisce il M5S per fare il punto sul Quirinale. Nervosismo contro il Pd. Appuntamento con i vertici del Movimento, tutti i ministri compresi, capigruppo vicepresidenti e coordinatori dei comitati. Patuanelli e Ricciardi contro il dem Bettini: “Agli alleati ricordiamo qual è la prima forza in Parlamento”

Quello che han detto i PIDINI è assolutamente condivisibile: Conte non è un politico, ha (più o meno più meno che più) funzionato come capo di Governo, ma come capo di partito sembra un pesce fuor d’acqua, anche perché non è un 5 stelle “storico”, e si capisce benissimo che molti dei “pezzi da 90” del movimento, primo fra tutti Di Maio che è quello che ha maggior peso specifico demenziale, sostanzialmente non gradiscono la sua presenza e fanno di tutto per sabotarlo, e lui non ha né le spalle abbastanza grosse, né un seguito sufficientemente forte all’interno del movimento, per poter reggere quest’urto. In sostanza sembra uno che sta lì, parla, incontra, organizza, propone, ma a cui poi alla fine non dà realmente retta nessuno e che, a prescindere dai titoli di facciata, non conta nulla. Continuo a non capire chi gliel’abbia fatto fare di infilarsi in questa giungla piena di cecchini, da dove rischia di uscire fuori con le ossa rotte e la carriera politica azzerata in maniera definitiva. Quale che fossero la sua idea e il suo progetto, al momento sembrano falliti.

Mentre.Il PD, come da tradizione, riesce incredibilmente a sopravvivere (con gli elettori che si turano regolarmente il naso) a costanti tendenze suicide: sono il risultato di innumerevoli e demenziali scissioni. Bettini, da buon autorevole esponente riesce a seminare zizzania (come già il brodino Letta) in una coalizione che, già di suo, ha difficoltà a formarsi. Non è che si vogliono male, è proprio che sono fatti così, non ci arrivano. Sapendo come si guardano l’uno con l’altro non sanno proprio cosa sia la lealtà e la fiducia negli altri partiti. Sopravvivono perchè, alla fine (molto alla fine), qualcuno deve pur rappresentare questa evanescente sinistra anche se, le recenti elezioni suppletive di Roma, con le percentuali di elettori partecipanti, la dicono lunga sulle aspettative politiche dei cittadini. Il PD galleggia, tra infiltrati e politici di mezza tacca che tengono in piedi il partito (?) con lo scotch.

Il PD “ora” non può più permettersi di cercare sponde ed appoggi tra i partiti del centrodx, sanno che certe scelte mal sarebbero digerite dalla maggioranza dei suoi elettori…… e adesso nulla va nel dimenticatoio….c’è il web…… per fare massa critica dovete accordarvi con l’area rifirmista di RENZI poi, gli altri partiti dell’area di centro seguiranno…..ALTRIMENTI questi sono miseri tentativi di conservare quei retaggi di vecchia politica che ancora hanno sul groppone……anzi….direi che è una delle cose che li accomuna con la dex.

Per ciò ho il sospetto che i sostenitori di Berlusconi stanno anche nel PD. L’uscita di Bettini a 10 giorni dal voto che roba e’? Forse un mettere le mani avanti per dire che se per caso venisse davvero eletto il pregiudicato e’ colpa del Conte che non controlla m5s? Magari anche della Raggi? Mi ritorna in mente il 2013, il tradimento dei 101 del PD che impallinarono Prodi, e poi qualcuno nel PD provo’ a dare la colpa a RENZI e al M5S, anche se allora non esisteva nessuna alleanza M5s PD. Se il csx vuole vincere la prima cosa e’ piantarla di spararsi addosso l’uno con l’altro. Il cdx nei momenti critici e’ sempre compatto, il csx mai.

