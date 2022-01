CHI SALE E CHI SCENDE?

Penso proprio che il loro indaffararsi a denigrare sia dovuta al fatto che lo hanno capito …. eccome se lo hanno capito . Solo uno non la capito! l’ingrato Calenda………, i fatti dimostrano che corre imperterrito fra le braccia del PD ed i 5*, non sa cosa fare pur di mettersi in evidenza; mi dispiace per +Europa, che ritenevo di una diversa levatura politica.

Nella mia analisi, come sempre.Purtroppo vedo troppo odio irrazionale nei confronti di Renzi. È difficile contrastare un atteggiamento che non si basa su dati reali, ma solo su pregiudizi, formule vuote e sentito dire.D’altronde io lo sapevo che i voti presi alle amministrative erano tutti di Valerio Casini in quanto è stato assessore nel III Municipio di Roma , Peraltro unico non governato dai 5 stelle, ed evidentemente le sue 3500 preferenze erano il frutto di un lavoro sul territorio portato a termine egregiamente e non è stato certo Calenda con la sua lista a regalargli i voti perché la lista per Calenda Sindaco aveva i suoi candidati al Campidoglio e nei vari Municioi di Roma

Torno sull’argomento perché mi diverte molto leggere i commenti acidi di chi si rode il fegato per il 13% di Italia Viva.

Per costoro, appassionati di sondaggi più che di analisi politica del voto, accetto di considerare l’esito della consultazione come quello di un enorme sondaggio fatto con 21.000 cittadini. I quali, più che una opinione, hanno espresso una preferenza politica votando. Giochiamo così.

In questo “sondaggio” il 13% ha espresso un gradimento per Italia Viva. Si tratta di un test parziale? Sicuro. Non si può ricondurre quella percentuale a livello nazionale? Certamente. Quel 13% è poco? Per sostenere questo bisogna conoscere il contesto e sapere quale fosse la posta in gioco che, al di là dell’elezione di un deputato, gli altri ci avevano assegnato.

PRIMO: si è trattato di un test fatto nel collegio più forte del PD romano, dove quel partito dispone di una rete diffusa di circoli territoriali, elegge il Presidente del Municipio e assessori municipali, esprime una importante assessora comunale e ha consiglieri comunali residenti assai attivi. Sappiamo quanto questo conti nel richiamo dei voti di appartenenza, tipico nelle suppletive e nei secondi turni. Per chiunque è stato come sfidare la Russia in una campagna d’inverno.

SECONDO: ai voti del PD si sono aggiunti quelli di una certa quota del M5S, di LEU e altri spezzoni verdi e di sinistra, perfino di + Europa, come dirò, che hanno contribuito. Mossa politica legittima e azzeccata, ma il cui risultato non è definibile semplicisticamente come il successo di un solo partito.

TERZO: Italia Viva era sola. Non per sua scelta, avendo proposto al centro-sinistra una candidatura unitaria che il PD non ha voluto neanche discutere. E qui sta la nostra posta in gioco, il vero punto politico. Perché no? Perché un obbiettivo prioritario del PD era quello di emarginare Italia Viva dal centro – sinistra per vederla scomparire alla prova del voto con una percentuale, come dicono da tempo, da prefisso telefonico.

QUARTO: l’appoggio di Calenda a Valerio Casini è stato solo formale. Dato a denti stretti per salvaguardare un minimo di collaborazione nel gruppo comunale della Lista Civica per Calenda, dove i consiglieri di Italia Viva sono 2, i più votati a livello cittadino, tra i quali per primo Casini, su 5.

Occorre ricordare anche l’endorsement di alcuni esponenti di + Europa, compreso un attivissimo parlamentare romano, per la candidata del PD. Questo appena qualche giorno dopo avere varato la Federazione tra Azione e +Europa come alternativa all’alleanza PD-M5S. Bella coerenza.

Oggi anche Calenda, bontà sua, ha dichiarato che quel 13% è tutto di Valerio Casini e di Italia Viva.

CONCLUSIONE: è in questo quadro, in cui tutti ci volevano cancellati dalla scena politica per dare il segnale nazionale della fine di Renzi e del suo “partitino inutile”, che Italia Viva ha preso il suo 13%. Praticamente a mani nude contro le corazzate dei più grandi partiti di destra e sinistra.

Sarà poco numericamente, ma più che sufficiente per decretare la sconfitta politica di quell’obbiettivo. Italia Viva e Renzi sono ancora qui con più consenso di prima. L’alternativa riformista, liberaldemocratica e liberalsocialista, c’è e oggi è più forte di ieri. Questo, all’osso, è il punto politico.

Continuate a giocare coi numeri e a disinteressarvi della politica. Continuate a raccontarvi che quelle percentuali per avvicinarsi alla realtà vanno almeno dimezzate. State dicendo che tra PD-M5S-LEU-VERDI e pazzi di +Europa mettereste insieme un inutile 30%?

Infatti gli analisti più accreditati dei flussi elettorali sostengono che dalla convergenza elettorale col M5S avete guadagnato poco. Alcuni dimostrano che la somma percentuale attuale dei vostri voti a Roma 1 è più bassa dell’ultima precedente. Non siamo noi ad andare verso il prefisso telefonico, il nostro outlook ci dà in crescita.

Siete voi a dover prendere atto che l’alleanza strategica col M5S, oltre che snaturarvi, se non cambiate vi farà perdere la partita generale. Lo dicono i vostri stessi conti. Guai ai pigri.

