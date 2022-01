Matteo e i radical chic che lo vorrebbero fuori dal Parlamento.

Diceva bene Sciascia, questi nullafacenti sono la terza definizione dell’uomo: ominicchi. Avanti controcorrente sempre.

Il PD più che costruire, insieme, ma per loro questa parola non esiste, mirano a distruggere l’antagonista interno, come se fosse un avversario, gli manca la cultura dell’insieme. Partiamo da un caso periferiso, in una noita cittadina, riuscirono a non far presentare la Lista del Partito pur di infliggere un mortificazione al personaggio politico locale, trascurando i militanti, gli interessi della Città. Le cose sono andate come sono andate.Ma la cosa davvero bizzarra e che nessun Organismo, mai esistesse, abbia messo becco sulla questione. e va bene così. Poi parlate dei Democristiani? erano professori emeriti! Questi sinistri-sinistri sono sempre pronti a dare e negare patenti di sinistra e non si accorgono di essere finiti loro fuori dalla storia, oltre che dalla vita della gente.

Esempio lampamte.Dalema Bersani politici di altri tempi, hanno idee molto personali che non hanno mai funzionato nella società che sta evolvendo, c’è un politico moderno, giovane, con idee chiare, lui è RENZI il migliore dei politici italiani Gridalo senza paura è lui il migliore Gridalo Renzi il Riformista. E concordo e condivido quanto affermato da Renzi., questi ipocriti e meschini Dem del Pd, ancora non hanno capito di che pasta è fatto questo politico.Questo loro modo di fare antidemocratico e regressivo non porterà nulla di buono all’Italia! Bisogna reagire con fermezza e decisione!

