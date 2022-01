DUE STELLE NANE .Più che due stelle nane io vedrei due buchi neri

Più che due stelle nane io vedrei due buchi neri.Ma Ia vera discussione in queste ore è il governo che verrà I dilettanti e gli ideologi sono fuori dalla partita come sempre da 70 anni a questa parte.

DUE STELLE NANE

Sbaglierò, ma mi pare di capire che da ieri, dopo l’intervista di Renzi sul Corsera e poi le dichiarazioni di Salvini, la questione si stia avviando a soluzione e che il nodo da sciogliere, su cui penso si stia discutendo da varie parti in partita, sia quale governo debba guidare il Paese dopo l’elezione di Draghi Presidente della Repubblica. Almeno questo è il ragionamento che sta emergendo. Salvo guastatori.

In tutto questo brillano due stelle nane.

Una è quella di Letta, che paralizzato da quel campo di Agramente che è il suo PD, si accontenta di fare la voce grossa a beneficio dei suoi fan, ma sta pestando l’acqua nel mortaio. Questo dispiace sinceramente.

Speriamo che i fatti, che corrono, lo smuovano nel senso giusto. Torero Camomillo.

L’altra è quella di Conte, che si agita in disparte, inutilmente, spostando casse vuote dalla soffitta in cantina e viceversa, mentre nei piani alti si sta decidendo senza di lui. Non senza Di Maio, immagino.

Farà come fece con l’Europa e il PNRR, a giochi fatti si accoderà e poi ci verrà a raccontare che tutto è dipeso da lui. Patetico.

DUE STELLE NANE

