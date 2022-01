Beppe Grillo aspetta in silenzio il momento Draghi.Al fondatore M5S non dispiace il premier al Quirinale. Con Conte rapporti rasserenati, il pallino è in mano a lui

Io mi sono fatto un’idea, dopo la vicenda del figlio Ciro -il presunto stupro in Sardegna- finito in pasto ai media, seguita dall’intemperata del fondatore, e la reazione dei più con disapprovazione, lo stesso si è sentito isolato anche dai suoi e l’ha presa male. Da ciò l’intenzione di vendicarsi operando con scelte mirate per demolirlo anche se e rimasto in piedi gran poco.Ma. A quanto pare ci sta riuscendo.

E anche “Perché il fondatore non ha nessuna intenzione di infilarsi nella pugna”

Il “fondatore” ( anche nel senso di essere fuso) ha creato una compagnia di giro che ha dato i suoi spettacoli in tutto il paese. Con un notevole successo numerico, occorre ammettere. Ora il giro è finito, quasi tutti gli attori, le attrici, le comparse e la manovalanza dovranno cercarsi un altro lavoro. Il capocomico ha capito che il vaudeville, la farsa ( poiché di questo genere era lo spettacolo) è finita, a lui non rimane che sgattaiolare senza far troppo rumore e godersi la vita nelle sue ville. Può sempre emigrare in Iran. Avrebbe potuto trasferire l’eredità al figlio, ma non è andata bene. Quanto manca alla pensione? il declino di Grillo e l’ultimo colpo di coda: ma perché non sta più vicino a suo figlio che ne avrebbe bisogno? Mentre l’Italia non ha bisogno di Grillo. Le esternazioni di questo grottesco personaggio, se dio vuole, hanno fatto il loro tempo e finalmente possiamo derubricarle nella sezione ‘notizie inutili e/o irrilevanti’.

Meglio il silenzio. Silenzio totale. Non sentiamo mancanza di esternazioni.

