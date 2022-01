Quirinale, il vero kingmaker è il caos

Lo smarcamento di Salvini, i dubbi di Berlusconi, tutti si sentono registi della quarta votazione. E Draghi..

L’unico in gradi di sbrogliare la matassa si chiama Renzi.Se riuscirà ad evitare il trasloco di draghi al quirinale, senza convergere su un candidato troppo scadente, allora renzie avrà fatto il nuovo capolavoro (ma stavolta è dura…). E comunque ha fatto capire che lui Casini lo vota senza problemi. La Lega penso punti su Moratti pensano anche a Pera. Personaggio di multiforme orientamenti. E di repentini cambi. Nel 1994 disse peste e corna di Silvio, poi saltò allegramente sul cavallo. A suo merito il sì al referendum 2016. È ancora ateo, o nelle varie mutazioni si è convertito pure lì? Zaia, Fedriga hanno imposto a Salvini la dichiarazione di voler restare al Governo conseguentemente i possibili nomi potrebbero essere: Draghi presidente e Giorgetti premier.con voto favorevole di Renzi e buona parte del gruppo misto e sbandati vari tra M5s ecc. Mentre non vedo possibilità per Tremonti in quanto vorrebbe significare l’uscita di Draghi dal governo per incompatibilità con conseguente crisi di governo. Resta fuori il PD ma del resto i rapporti di forza in parlamento più grandi elettori non danno troppe chance al cenrro sinistra. Peccato. Ma i 5s mandano Conte o la giapponesina tutto pepe? Alla fine andrà Draghi. Troveranno la quadra anche sul governo.

