Se prende in mano Salvini la situazione, non è escluso che si cada dalla padella alle brace.

Quirinale, Salvini dopo il piano a pensa a un piano B: “La prossima settimana dalla Lega una proposta convincente” Il leader del Carroccio spera anche in un rimpasto di governo: “Sarà utile un cambiamento. Ma Draghi resti premier”. Fonti di Forza Italia: il Cavaliere è il candidato più autorevole, le dichiarazioni del leghista sono in linea con gli impegni presi

Che triste spettacolo vedere salvini e meloni ridiventati dei zerbini del pregiudicato di Arcore e solo per il notevole potere economico e mediatico in suo possesso, in tutto l’Occidente solo in Italia si è permesso per decenni avere un politico che ha pure governato, che ha fatto parte della loggia P2 che una sentenza di una commissione parlamentare ha definito come eversiva che intendeva sovvertire la democrazia. Solo in Italia non si è fatta una serie legge sul conflitto di interessi ed ora continuiamo a pagarne le conseguenze. Tralasciando tutte le su vicende giudiziarie e le leggi che si è fatto per non andare in galera. Con la “chicca” del suo ultimo governo del 2011 che stava portando il Paese al fallimento. Proprio degno di diventare PDR.

E’ un incubo!

Se Capitan Fracassa in un raro momento di orgoglio e dignità si volesse smarcare dal Cavaliere e fare un nome di una persona degna e capace. Magari qualcuno che non si è mai distinto in faziosità, odio di parte, complottismo con invenzione di falsi nemici dell’Italia etc. E magari in qualche circostanza ha persino preso posizioni superpartes nel nome dell’interesse di tutti e non dei suoi…Proprio perché sarebbe quasi una missione impossibile nell’attuale campo CDX, non mi resterebbe che dire chapeau! Pur essendo un progressista e riformista

Lo so che per voi di destra è inconcepibile, ma è così. Noi tendiamo all’oggettività.

Purtroppo molti di voi, vostro malgrado beninteso, oltre a contribuire oggettivamente all’inquinamento ambientale vivendo incollati agli schermi, contribuiscono soprattutto all’inquinamento culturale che precede sempre ogni altro tipo di danno oggettivo al prossimo. Ad esempio leggendo e commentando “seriamente” quotidiani come Repubblica o il fatto Quotidiano. E le percentuali sono alte è vero, ma le nuove generazioni con le quali mi confronto regolarmente per motivi professionali, sono molto diverse. Oltre a possedere il dono dell’imparzialità, fattore indispensabile per uno sviluppo armonioso del giudizio, non perdono tempo in inutili dibattiti. Che sono la principale passione e causa al tempo stesso della progressiva “diluizione” del potere di pensiero dell’uomo contemporaneo, già di per sé abbastanza diluito. Infine hanno la fortuna di accedere ad un’epoca che guarda molto oltre e con molta fiducia a luoghi di conoscenza e cultura che superano l’ambiente accademico ormai stantio. E ciò lo dico per esperienza. E queste nuove generazioni non avranno mai, anche grazie ai pochi politici seri in Italia, pochi ma buoni, un presidente della Repubblica come Silvio Berlusconi. Sono felice per la loro fortuna. E un giorno potrò orgogliosamente dirgli ” dovete ringraziare anche noi se non sapete nemmeno chi sono grillini e leghisti!” Hahahahahahaha

Se prende in mano Salvini la situazione, non è escluso che si cada dalla padella alle brace. ultima modifica: da

