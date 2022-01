Renzi: “Grillo, nessun deputato 5S riserverà trattamento dedicato a noi”

Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva e senatore, su Twitter ha così commentato sull’indagine nei confronti di Beppe Grillo. “Auspico che i giornali siano con l’indagato Beppe Grillo più garantisti di quanto lo sono stati con gli indagati dell’inchiesta Open. E sono certo che nessun deputato Cinque Stelle gli riserverà il trattamento squallido che invece hanno dedicato a noi. #TempoGalantuomo”

Condivido in parte quanto affermato da Renzi sull’indagato Grillo. Lui non avrebbe mai avuto questa gentilezza nei suoi confronti di Renzi anzi… si possono rivendicare le proprie ragioni, anche senza offendere gli altri. Questa è buona ” comunicazione…” Si ottiene più con una goccia di miele che con una botte di aceto. Vedrai caro Matteo, gli ITALIANI tutti cominceranno ad apprezzare la tua onestà, e il grande sacrificio che hai fatto per portare DRAGHI al governo del PAESE.” Non sarai mai solo…Noi siamo sempre garantisti. La tua onestà ci fa onore. Avanti sempre con ITALIA VIVA. Solo Matteo Renzi, UNICO NELLA SUA CLASSE, con la sua gentilezza, tra principi che tanti altri non conoscono, e quindi sono incapaci di valutarlo giustamente, può mostrare la sua propria Grandeza davanti un grillo in verissima difficoltà.Dici Bene il tempo è galantuomo NOI RENZIANI crediamo in TE quanto HA GRILLO SPERIAMO CHE UNA BELLA BOCCATA LA BATTA in famiglia sono tutti indagati Be chi c’è meglio di TÈ GRANDE

Beppe Grillo indagato a Milano/ “Contratti blog-Moby”: perquisita sede Garante M5s.

Beppe Grilo indagato per traffico di influenze a Milano: “contratti blog e armatore Moby”. Perquisita sede società Garante M5s, filone di indagine della Fondazione Open di Renzi.

Nuovi guai per Beppe Grillo: secondo quanto riportato oggi dall’Agenzia ANSA, il Garante del Movimento 5Stelle risulta indagato per traffico di influenze illecite per alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog Beppegrillo.it.

La vicenda – spiegano ancora le agenzie – risalirebbe come “filone” nelle indagini sulla Fondazione Open di Matteo Renzi, un fascicolo pare aperto addirittura nel2019: da stamattina i finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria della GdF di Milano stanno effettuando varie perquisizioni negli uffici della Beppe Grillo srl.

In attesa di avere primi eventuali commenti a caldo dal diretto interessato, le fonti in mano a “La Repubblica” spiegano come sul registro degli indagati Beppe Grillo vi è finito per una serie di contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018 e 2019, con la compagnia di navigazione dell’armatore Vincenzo Onorato (che risultato anch’esso indagato dalla Procura di Milano). Tale indagine sarebbe sorta con il deposito dell’elenco delle spese allegato al piano di concordato preventivo di Moby, depositato in procura a Milano. Una gestione, è emerso già mesi fa, che era «gravata da finanziamenti alla politica e altre uscite prive di giustificazione economica», scrive il focus di “Rep”: a cominciare dai 240mila euro in due anni alla srl che gestisce il sito di Beppe Grillo in cambio «di uno spot al mese e contenuti redazionali e pubblicitari», ma anche i 200mila alla fondazione Open di Matteo Renzi, per i quali «non è stata rinvenuta delibera della società». Da quanto risulta dagli inquirenti, al centro delle verifiche del dipartimento in reati contro la PA, vi sono finanziamenti erogati da Moby a Beppe Grillo, Casaleggio Associati, Fondazione Open di Renzi, Fondazione Change di Giovanni Toti, Fratelli d’Italia e anche Partito Democratico.

Renzi: “Grillo, nessun deputato 5S riserverà trattamento dedicato a noi” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo