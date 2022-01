Grillo indagato, Renzi: “Altro che spazza corrotti, legge spazza via M5s”

19 gennaio 2022 “Proprio qui in Senato si è discusso dello stato della giustizia la ministra cartaia ha fatto la sua relazione. La prima novità è non c’è più Bonafede Dj Fofò: un bel passo avanti. La seconda è che ormai tutti hanno capito che questo Csm è il più squalificato e il meno onorevole della storia del Csm. Mi dispiace perchè il presidente è un nostro vecchio amico, David Ermini. Sono i membri del Csm meno credibili in assoluto. Terzo e ultimo punto: i grillini sono diventati garantisti. Grazie alle vicende di Beppe Grillo, grazie a quello che è successo, ormai è chiaro a tutti che, altro che spazza corrotti, quelle leggi spazzano via i grillini. Noi rimaniamo garantisti”. Lo dice Matteo Renzi in un video postato su Facebook.

Gli sprovveduti fanno sempre un po’ di tenerezza ma sono molto più! Peggiori degli “altri”, famelici inseguitori di capi firmati; auto blu; note spese faraoniche; piccoli intrallazzi di infimo ordine; pronti a rimangiarsi tutto ciò che urlavano ai quattro venti pur di mantenere lo scranno con le unghie e con i denti….

