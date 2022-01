La negazione nelle competenze adesso sono alleati col pd, sono quelli che hanno sviluppato l’ignoranza in Italia….Le competenze nel PD sono sempre state negate a chi era ed è capace.Io ero gia nel centrosinistra ma Walter Veltroni creando il P D accrebbe il mio entusiasmo per un centrosinistra riformista però dopo ci pensò l’invidia del Sig. Dalema a distruggere quanto creato da Veltroni.Ma purtroppo Veltroni e sempre stato succube di D’Alema , li sono mancati gli attributi anche quando credemmo in te ! Pazienza ! Il suo errore più grande è aver ceduto, non aver combattuto. Ha abbandonato l’aria riformista, che lui stesso aveva costituito, dando la possibilità a D’alema di continuare ad esistere nel PD. Adesso lo stesso PD, insieme ai 5cosi, stanno cercando di annientare Renzi, ciò che è rimasto di quel riformismo che lui hai fondato. Per questa ragione bisogna dare più forza ad IV, perché deve continuare a persistere quell’azione da te ispirata.

NO. Veltroni non è un ipocrita, un vile comunista.È solo una persona che, pur comprendendo perfettamente cosa gli succede intorno, è INCROSTATO DI IDEOLOGIE DALLE QUALI NON RIESCE A STACCARSI!! Io ho seguito tutta la sua campagna elettorale, quando prese il famoso 33% e fu subito abbattuto dal fuoco amico. Purtroppo lui è un Renzi che non ha avuto le palle di rovesciare il tavolo se andare per conto suo!! Allora non c’erano i grilli , i social e forse se avesse tenuo duro, la storia del PD sarebbe stata diversa!! Io ricordo alcuni suoi discorsi, assomigliavano tantissimo a quelli di Renzi!! È un altra vittima della sindrome vedi Stoccolma, che ha colpito parecchi là dentro!!

Nella negazione alla competenza, con la ricerca all’uguaglianza attraverso una corsa al ribasso, una gran parte della sinistra ha storicamente grandi responsabilità. E DEVI DIRLO AL PD.Il segretario del tuo partito è appena andato a casa del rappresentante di un partito che in questi anno ha predicato in lungo e in largo che 1 vale 1…Walter, tutto su cede quando nascono i populisti sovranisti, non c’ e’ piu’ democrazia. Io quando la mattina mi alzo , ho una sensazione di oppressione,. Di tristezza infinita ma dove sono finiti i migliori anni della nostra vita???? Dove andremo a finire? Poi ci mancava a peggiorare le nostre condizioni il coronavirus,. Che sta distruggendo psichicamente, e psicologicamente tante. Persone, compresa me.Il tuo PD, caro Walter devi ametterlo e alleato con il partito che predica : uno vale uno. Non bastano le parole. Contano i fatti. Il PD ha tradito i valori sui quali si fondava al momento della nascita. Oramai si è grillinizzato ed è diventato altro.Caro Veltroni sempre la solita ipocrisia, le solite parole che contraddicono i fatti, il tuo caro PD con gli incompetenti.ci si è alleato, i tuoi amici d’alema e arcuri ci hanno fatto affari con le mascherine taroccate, i ventilatori polmonari difettosi, ecc.

Ma non vi fate un po’ schifo?

