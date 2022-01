SCOPRO LE MIE CARTE SEGRETE

Per quanto riguarda la testa ho già scritto nei giorni passati e confermo. Oggi vado dove mi porta il cuore.

C’è stato un grande discorso di Marta Cartabia in Senato relazionando su un anno di attività al Ministero della Giustizia. Certo un bel discorso non fa primavera, ma aiuta a riprendere il senso delle cose. E, comunque, il suo curricula non è solo discorsi.

Una salda visione dell’ancoraggio del Paese ai principi più forti e disattesi della nostra Costituzione, nella quale ha collocato i delicati e gravi problemi della giustizia e le soluzioni adottate in un quadro di difesa della democrazia repubblicana e della sua memoria e di estensione dei diritti civili e sociali.

Alto profilo politico ed etico, massima competenza costituzionale e giuridica, grande garanzia di unità e imparzialità. Questo è un Paese ricco di grandi persone. Non so se mi spiego

Questa. È la persona giusta, speriamo si arrivi a lei.Assolutamente si e finalmente si torna ad unire agli obiettivi un solido realismo che reclama la necessità di una organizzazione di persone e di cose per poterli realizzare. “la casa ha bisogno di mura e arredi” per poterci vivere e non solo sogni e parole..Si tratta soltanto di trovare un suo degno sostituto al Ministero di Grazia e Giustizia..anche perché urge una RIFORMA VERA DELLA GIUSTIZIA! che la CARTABIA GARANTIREBBE…e poi continuare con DRAGHI Presidente del Consiglio con dentro MINISTRI POLITICI LEADER DI PARTITO!!..per fare le riforme ( compresa quella elettorale ) per mantene gli impegni con l’Europa!! Ma i grillini la vedono con il fumo negli occhi perché la Cartabia ha smontato il loro giocattolino trita-avversari. Chissà che per Grillo non abbiamo già cambiato idea?

