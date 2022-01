Vuoi vedere che sarà il FQ ha smontare le accuse al babbo di Renzi? Se Onorato ha pagato milioni di tangenti senza ricevere nulla in cambio vuol dire che sono tutti innocenti?

Grillo e l’inchiesta Moby, la “diversità” dei 5S ha retto pochi anni. È la disfatta meritata della presunzione.L’imbarazzo dei 5S per l’accusa a Beppe: “È il reato punito da una vostra legge”

È grave che proprio sulla intemerata battaglia alla corruzione il fondatore aveva fatto leva per avviare la sua clamorosa parabola politica. Conte telefona al Garante per esprimergli solidarietà, ma ora la partita del Quirinale si fa ancora più complicata da gestire. I veleni sul ruolo di Casaleggio

E ORA! Non capisco i due pesi e le due misure tra l’accanimento mediatico nei confronti di Renzi padre e figlio e il caso in questione che vede coinvolto il M5S e il suo garante. Il fatto quotidiano come mai non sbatte in prima pagina in maniera asfissiante il Grilo Bepoe ed i suoi adepti condannandoli prima del giudizio definitivo?

Credo che, al solito, si debba partire dai fatti: Onorato ha pagato Grillo 10.000 euro al mese per due anni e la Casaleggio Associati 600.000 euro l’anno per, mi sembra, due anni. La ragione ufficiale era ospitare sul sito di Grillo “articoli”, chiaramente pubblicitari, a favore delle tesi di Onorato e avere lil supporto “tecnico” della Casaleggio Associati nel propagandarle, o almeno così ho capito. Non si tratta di piccole cifre, se si considera il fatturato dei riceventi, anzi. Quindi la prima domanda da porsi è: ma sono cifre ragionevoli per quello che veniva richiesto? La seconda è: ma Grillo e la Casaleggio Associati hanno poi fatto, nel corretto ammontare, quello che a loro veniva richiesto?. Una risposta positiva a tutte e due le domande farebbe cadere l’accusa, anche se il leader più o meno onorario di un partito non dovrebbe fare certe cose. Se invece fosse negativa, e non dovrebbe essere difficile accertarlo, allora le cose si complicherebbero, perché nessuno regala i propri soldi. Poi c’è un terzo punto, che non necessariamente dovrebbe essere un reato, anche se è una cosa pesante: ma il M5S non ne sapeva nulla di questi “contratti”? Infine il quarto e ultimo punto: qualcuno del parlamentari del M5S ha agito a favore delle richieste di Onorato? Non mischiamo le cose, andiamo per ordine. Quanto a Renzi, c’entra poco con il M5S e fateci caso, staremmo comunque parlando di una cifra abbastanza inferiore.

Vuoi vedere che sarà il FQ ha smontare le accuse al babbo di Renzi? Se Onorato ha pagato milioni di tangenti senza ricevere nulla in cambio vuol dire che sono tutti innocenti? ultima modifica: da

