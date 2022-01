ELEZIONI QUIRINALE 2022 IL TREDICESIMO COLLE

Nel Guinness della nostra Repubblica Sergio Mattarella rischia di entrare suo malgrado, come primo candidato al Colle che non desidera candidarsi. La sua ostilità a un “bis” è a tutti nota, anche perché l’ha resa pubblica almeno una dozzina di volte. Eppure c’è una folla di deputati e di senatori che ancora non si rassegnano. Come gli ultimi giapponesi nella giungla, continuano a considerarlo il personaggio ideale per dare stabilità alla politica, consentire a Mario Draghi di completare il lavoro e concludere degnamente la XVIII legislatura. La gran parte sono parlamentari pentastellati, ai quali sarebbe fin troppo facile rinfacciare la sciagurata minaccia di impeachment scagliata dal M5S contro Mattarella (nel 2018, quando il presidente aveva rifiutato di nominare Paolo Savona all’Economia).Acqua passata ormai. E comunque i grillini non sono i soli nostalgici del settennato agli sgoccioli. Anche una quota di “grandi elettori” Dem (a cominciare dai “giovani turchi” di Matteo Orfini) confida che Mattarella ci ripensi. Perfino nel centrodestra, se l’uomo accettasse un secondo mandato, non pochi “peones” sarebbero disposti a votarlo. Sommati agli altri, sarebbero forse in grado di riservarci delle sorprese. Per cui la domanda è: se nel corso delle votazioni venissero allo scoperto, e tutti insieme volessero rieleggere il presidente uscente, il diretto interessato come si regolerebbe? Finirebbe per cedere o resterebbe fermo sul no?

A sentire chi lo frequenta, la seconda delle due. Fargli cambiare idea è praticamente impossibile perché Mattarella ritiene che, se venisse rieletto, l’eccezione rappresentata da Giorgio Napolitano diventerebbe una regola, col risultato che ogni futuro presidente della Repubblica tenterebbe di farsi riconfermare contro lo spirito della Costituzione. Sette anni sono già tanti, 14 diventerebbero decisamente troppi, quasi una monarchia.

In ogni caso – anche questo si dice – Mattarella mai si presterebbe senza un consenso unanime delle forze politiche di cui oggi, al di là delle chiacchiere da bar, non si vede la minima traccia. Anzi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno già escluso di desiderare un secondo mandato. Vorrebbero qualcuna o qualcuno più in sintonia con la loro «weltanschauung», con il loro modo di sentire e ragionare. Quanto a Silvio Berlusconi, per il Quirinale ha in mente solo se stesso. Ricapitolando: Mattarella non vuole trattenersi oltre e ormai pensa solo a chiudere in bellezza; come se non bastasse, per quasi metà dello schieramento politico lui già appartiene al passato. Che cosa invece ci riserverà il futuro, lo scopriremo vivendo.