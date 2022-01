QUESTO E UN SONDAGGIO REALE.

Sono ben 47073 quelli che hanno deciso di scrivere C46 per destinare il 2×1000 ad Italia Viva. L’11% in più rispetto a chi lo ha fatto un anno fa.

A tutte e tutti loro il nostro più sentito ringraziamento.

Con il 2×1000 ad Italia Viva hanno scelto di sostenere la politica che vuole davvero incidere nella realtà, che non si tira indietro di fronte alle sfide del presente e del futuro. E grazie al loro contributo riusciremo a farlo.

È con ITALIA VIVA che si guarda al futuro con piu ottimismo. proprio con il riformismo che Italia Viva – spero assieme ad altri – ambisce a canalizzare in una vera offerta politica liberal-democratica, in grado di offrire agli italiani una compiuta alternativa tra sovranismo e conservatorismo. Il Pd mi sembra ancora troppo pronto a scattare sull’attenti ogni volta che Landini parla, per aderire ad una prospettiva del genere. Al momento, perlomeno.

SIIII. Mi piace la politica di Italia Viva, spero che si aggiungano altri a voi per realizzare le visioni e i programmi che avete in mente. Buon lavoro! E perché no,buona fortuna!

