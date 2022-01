ALLA LARGA DAGLI INCAPACI E FA’ BENE ….

A MIO SOMMESSO VEDERE DRAGHI ANDREBBE ELETTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLA PRIMA VOTAZIONE DEL 24 CON L’ACCORDO DEI LEADER DI TUTTI I PARTITI CHE DOVREBBERO STRINGERE UNO ERMETICO PATTO DI LEGISLATURA FINO 2023 SULLE RIFORME CHE VANNO ASSOLUTAMENTE FATTE ….A TALE GOVERNO PRESEDUTO DA COTTARELLI .. O COLAO .. O FRANCO .. DOVRANNO PARTECIPARE TUTTI I LEADER E/O LE PERSONALITÀ COMPETENTI DI OGNI PARTITO CHE HAÑNO DA STRINGERE UN PRECISO ACCORDO DI SANGUE

CREDO CHE SOLO COSÌ IL PAESE POTREBBE GUARDARE CON FIDUCIA L’IMMINENTE FUTURO. E! Bisognerebbe fare notare al Partito Democratico e ad Enrico Letta che ne è Segretario dei cinque stronzi, il quale con imbecille caparbietà sta cercando di fare passare il movimento cinque stronsi e il pavone ciarlatano incompetente Conte come fossero il pane bianco della politica italiana,un PdC scelto perché ‘ si presentava bene’ e ‘ abbronzato’. Insomma, un prodotto da vendere, in una confezione accattivante. Competenza? Echissenefotte,l’importante sono i likes e il gradimento, tipo Grande Fratelllo. Prima spariscono, meglio sarà un per tutti. Loro compresi. Preferisco un ladro ma competente, ad un incompetente ‘ honesto’, i danni sono sopportabili, nel primo caso, inimmaginabili nel secondo.

PERCIO ALLA LARGA DAGLI INCAPACI.

La prestigiosa rivista scientifica inglese “The Lancet” sostiene, nell’articolo intitolato “Riconoscere gli errori nella sanità pubblica in risposta al Cocid 19”, che l’enorme diffusione della pandemia in Italia fu provocata dalla decisione del governo di non istituire subito la zona rossa in Val Seriana, ad Alzano e Nembro.

La zona rossa fu istituita con un ritardo di giorni, rispetto all’allarme che Conte sostiene di avere letto in ritardo, in tutta la Lombardia, trasformando la regione più popolosa d’Italia in una bomba biologica, dove si è lasciato che il virus circolasse liberamente tra 8 milioni di persone alle quali, viceversa, si sarebbe dovuto tentare di evitare il contagio.

Per raccontare la storia del M5S si deve partire solo dall’elenco dei danni fatti da loro all’Italia. A cominciare dall’avergli imposto un uomo inetto, presuntuoso e incapace come l’ex PdC.

Il servizio che si deve fare al Paese è quello di tenere lui e i suoi sostenitori, dentro e fuori dalla scheggia di Movimento che dice di controllare, il più lontano possibile dalle decisioni che, peraltro, o non sono in grado di prendere o sbagliano.

Dalla scelta del nuovo PdR a tutti i dossier aperti, sull’economia, la giustizia, il fisco e la sanità, da riformare nonostante la rinuncia ai fondi europei “senza condizioni” che hanno imposto al Paese, meglio tenerli lontani dai fornelli. Come si fa in casa quando ci sono bambini che provano a fare quello che fanno i grandi.

