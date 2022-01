SERVE. Un ragionamento politico molto chiaro.LA POSTA IN Gioco è molto forte. Ne va del nostro futuro.

Per chi pensa che nell’ultimo anno il nostro Paese abbia raggiunto risultati positivi, in alcuni casi straordinari, il problema politico principale da risolvere è come garantire la prosecuzione del nuovo corso.

La questione Draghi è all’interno di questo problema.

Il dilemma se Draghi sia più utile al Paese da Presidente del Consiglio o della Repubblica è l’espressione della classica mozione degli affetti, campata più sui desideri di questo e di quello, che su elementi di concretezza politica i quali, almeno per ora, non ci sono. O, quanto meno, non appaiono ai cittadini comuni.

Quindi, almeno per chi pensa che l’avvento di Draghi abbia cambiato in meglio il corso politico italiano, il punto politico prioritario è, innanzitutto, come si possa ragionevolmente garantire che quel corso vada avanti.

Chi sostiene che Draghi PdR sarebbe relegato ad un ruolo marginale, se non inconsistente per la direzione del Paese e quindi, per la continuità e la stabilità del governo, sarebbe bene che rimanga a Chigi, non ha tutti i torti.

Ma anche pensare che Draghi a Chigi, con un nuovo Capo dello Stato sintonizzato su una lunghezza d’onda politica diversa, se non opposta, a quella di Mattarella, possa procedere come fatto fino ad ora, mi sembra un pio desiderio.

Quindi il primo nodo politico da sciogliere non è dove andrà Draghi, ma è come si possa garantire quella continuità politica. Perché senza quella continuità Draghi non sarebbe in condizione di fare Draghi né a Chigi, né al Quirinale. Semplicemente lo perderemmo.

Forse non tutti hanno capito, anche in tanta parte del mondo politico, che il nuovo corso aperto un anno fa ha creato, di fatto, due aree politiche, che per brevità chiamerò degli innovatori e dei tradizionalisti.

Gli innovatori sono quelli che hanno promosso e sostengono sinceramente quel cambiamento.

I tradizionalisti non sono solo quelli che vi si sono opposti apertamente, FdI e qualche fantasma della sinistra massimalista, ma anche un’ampia e trasversale zona grigia composta da chi è al governo solo per un senso opportunistico, o peggio perché, sconfitto, non poteva farne a meno per non restare emarginato, ma ha sempre covato malcelati sentimenti ostili e di rivalsa.

Si tratta di due aree molto trasversali, che escono dai confini degli schieramenti consueti di un bipolarismo consunto, che attraversa gli stessi partiti e che potrebbero esprimersi in questa elezione configurando, per quanto riguarda quella degli innovatori, la vera novità per il 2023.

Quindi la partita vera non è esprimere il proprio gradimento a Draghi come presenza garante della continuità del suo governo. E’ ovvio che nessuno meglio di lui può farlo, ma capire chi, nel caso resti a Chigi, può sostenere quella continuità dal Quirinale, come ha fatto Mattarella, o chi e con quali chance di successo possa garantire quella continuità a Chigi, col sostegno di Draghi al Quirinale.

Quindi il tema dei nomi presuppone, innanzitutto, una scelta politica. Poi due persone, non una.

E non si tratta di fare una semplice, ridicola se non bieca, conta dei numeri in stile Conte 3 o Berlusconi, per la ricerca di quelli dietro ai quali ci sarebbe tutto tranne che una prospettiva politica limpida e unitaria.

Si tratta di verificare se i grandi elettori, che rappresentano i cittadini, confermeranno, o meno, il corso politico innovativo.

Nel segreto dell’urna emergeranno le loro vere convinzioni, al di là delle dichiarazioni, sul sostegno, o meno, del nuovo corso politico.

Draghi, in qualunque ruolo, rappresenta quel corso che in tanti preferirebbero cambiare.

Quindi o si trova una maggioranza “presidenziale” a conferma di quella di governo, o c’è rischio di perderlo in ogni caso. E a perdere sarebbe il Paese.

Chi si assumerebbe questa responsabilità?

GENTE! Penso che siano argomenti condivisibili. Tenendo presente che. In entrambi i ruoli ci vogliono due persone di garanzia: un o una PdR garante di un PdC che sappia spendere i soldi europei per il Paese e non per gli appetiti dei partiti. Purtroppo il popolo italiano ha eletto questo Parlamento e finché non cambia va controllato: Conte 1 e 2 hanno già fatto troppi disastri.

