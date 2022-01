Si, mandiamolo al Quirinale conservando anche il ruolo di Capo del Governo, sarebbe lo shok che necessita alla politica per uscire dall”angolo in cui i.politicanti l’ hanno cacciata!!

Draghi al Quirinale senza se e senza ma ! perché non possiamo perderlo tra un anno quando si voterà mentre i partiti faranno la gara dei pierini per avere un loro Presidente del Consiglio ! sento dire che Draghi non è un politico!: Draghi è un magnifico tecnico che fa politica alla grande e secondo me solo chi non sa fare politica può asserire il contrario. I partiti in questi giorni sembrano preoccupati solo di prendersi la sua poltrona! Non una parola sul perché Draghi sia stato messo dov’è, non una parvenza di autocritica, non una incertezza sulla loro incapacità di coprire il ruolo che i cittadini hanno dato loro con il voto; è questa’ l’Italietta che alle prossime elezioni vorrei fosse spazzata via e con essa tutta questa massa di incompetenti che hanno alimentato in tanti anni malcostume ed inefficienza.

Draghi ha mostrato la parte migliore del nostro Paese: diamogli forza e riconoscimento.

