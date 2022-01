Draghi al Quirinale whatever it takes o desafio Italiano! non possiamo mettere in panchina l’uomo che ci invidia tetto il mondo.

Poco più di 8 anni e mezzo fa, il potere delle parole era presente in uno dei discorsi più importanti della storia della Banca centrale europea. A quel tempo, il continente stava vivendo la crisi dell’euro in uno dei suoi più grandi picchi di stress, poiché la Grecia era gravemente indebitata dopo l’enorme sforzo fiscale intrapreso per attenuare lo shock del 2008 e la scoperta che il suo governo nascondeva la reale dimensione del debito pubblico.

La violazione della credibilità dei dati fiscali greci ha innescato un’apertura significativa della curva greca, rendendo proibitivo il costo del finanziamento e forzando i piani di salvataggio negli anni della crisi. In uno dei suoi momenti più critici nel 2012, gli investitori hanno visto gravi minacce alla circolazione dell’euro nelle piazze di Atene, poiché il ritorno a una valuta nazionale avrebbe permesso al governo di ottenere il controllo sulla sua valuta nel vano tentativo di controllare il debito, che questa volta “sarebbe nella sua stessa valuta” e riprendere il controllo sulle sue politiche economiche.

Il mercato temeva il peggio: l’uscita della Grecia poteva portare a una spirale di altre fughe di notizie dai paesi dell’eurozona gravemente indebitati, e la moneta, creata come parte di un progetto di pace e unione in un continente afflitto da guerre sanguinose, potrebbe non riuscire a circolare nelle piazze di Roma e Lisbona, dal momento che anche Italia e Portogallo erano gravemente indebitati.

Debito/PIL – Paesi più colpiti

In %

Dati: OCSE – Sviluppo proprio

Anche così, l’Europa ha resistito e l’euro si è solidificato sempre di più dopo la crisi, cementando il suo posto accanto al dollaro, alla sterlina e allo yen come valuta forte e ad alta circolazione. Parte della ragione di ciò, tuttavia, risiede in una persona, il dottore in economia al MIT e poi il presidente della BCE Mario Draghi.

Qualunque cosa serva

Nato nella Roma del dopoguerra in una campagna d’Italia distrutta dalla campagna italiana nella seconda guerra mondiale, Draghi ha imparato ad affrontare le difficoltà in giovane età. Suo padre, un banchiere, e sua madre, una farmacista, lo hanno lasciato orfano all’età di 15 anni, in morti a pochi mesi di distanza tra loro. Mario inoltre non era figlio unico, aveva due fratelli minori, di cui divenne responsabile e, nonostante tutto, si diplomò all’Istituto Massimo della capitale, con un marcato impatto del suo professore di filosofia, Franco Rozzi.

Ha poi perseguito una carriera in economia, fino a quando ha conseguito un dottorato al MIT, essendo direttore generale del tesoro italiano dal 1991 al 2001, che lo ha portato a servire 11 governi.

“11 governi in 10 anni?”, forse si chiede il lettore, ma è vero: roma si scambia sia il comando che una squadra brasiliana a rischio retrocessione nel campionato brasiliano e, in generale, entrambe non funzionano. Il trucco si rivolterebbe certamente nella tomba se sapesse della tale mancanza di “virtú” tra i ministri del suo paese.

A poco a poco, Draghi ha costruito una solida carriera professionale nel settore pubblico e privato, avendo successivamente ricoperto il ruolo di VP presso Goldman Sachs e presidente di Banca d’Italia. Non passò molto tempo prima che il suo nome fosse considerato in sostituzione di Jean-Claude Trichet, presidente della BCE fino al 2011, e Draghi fu intelligente, guadagnando il sostegno anche della cancelliera Angela Merkel dopo la partenza del suo potenziale concorrente della Bundesbank, Alex Weber.

“È molto vicino alla nostra cultura della stabilità e di una sana politica economica.

Angela Merkel, in un’intervista a Die Ziet, segnala il sostegno a Draghi.

Forse la cancelliera, data la frase, si aspettava mari più calmi e stabili, ma quello che è venuto è stato l’epatombe esplicito, che è stato dominato in sole tre parole dal presidente Draghi. In mezzo al caos, il 26 luglio 2012, ha parlato a un evento a Londra. Pochi si aspettavano qualcosa da questo pronunciamento, non era niente di formale, ma solo un evento legato alle Olimpiadi dell’epoca, rivolto agli investitori globali e ospitato dall’allora primo ministro, David Cameron. Anche il discorso del Presidente della BCE è iniziato senza connessione, Mario ha fatto un’analogia tra Euro e api e ha parlato per altri 6 minuti.

A un certo punto, Draghi ha respirato e ha detto:

“Nell’ambito del nostro mandato, la BCE è pronta a fare tutto il necessario per preservare l’euro. Credetemi, basterà”.

Pochi ricordano ciò che è stato detto dopo quel momento, ma questo passaggio è persistito e ha dominato i titoli dei giornali europei.

I mercati hanno reagito immediatamente: le curve di interesse si sono chiuse e l’euro è stato valutato. Ci si aspettava un significativo pacchetto di sostegno da parte della Banca centrale europea e, una settimana dopo, la banca ha annunciato un programma di acquisto di obbligazioni per i paesi più colpiti, che dovrebbe effettivamente appiattire i vertici nelle curve di queste nazioni, riducendo il costo proibitivo del finanziamento che è stato imposto e dando respiro ai governi. All’epoca, il pacchetto non fu nemmeno utilizzato formalmente, il mercato riprese le scommesse sull’euro e guadagnò nuova fiducia nei titoli di Stato a più alto rischio del continente. Ci sono stati altri fattori, ma la reazione è stata principalmente tirata da Whatever It Takes di Mario Draghi.

La storia non finisce qui: Mario ha lasciato la BCE nel 2019, ma non è passato molto tempo prima che la sua nazione lo chiamasse in una chiamata di soccorso. All’inizio di febbraio, in seguito alle dimissioni e al fallito tentativo di rimpatrio dell’ex primo ministro Giuseppe Comte, visti i disaccordi legati all’uso dei fondi europei tra lui e altri leader politici, il presidente Sergio Matarella ha invitato Draghi a subentrare, evitando nuove elezioni in periodo critico. Il suo governo dovrebbe essere un governo di coalizione nazionale, con l’obiettivo di ricostruire il paese dopo la crisi del Covid-19. La sfida, tuttavia, è grande.

La tua nuova sfida

L’economia italiana ha registrato la peggiore recessione dal dopoguerra, con il prodotto interno lordo in calo dell’8,8%. Il calo dell’attività unito agli sforzi fiscali nel 2020 per attenuare lo shock Covid-19 ha lasciato il paese con un rapporto debito/PIL di quasi il 160% e anche con bassi tassi di interesse – tra numeri negativi ai vertici brevi e 0,67% nel periodo di 10 anni – il paese si sta dirigendo attraverso un territorio spinoso. Qui, è necessario chiarire che, essendo un sviluppato e membro dell’euro, con un track record migliore, l’Italia gode di molta più credibilità di una emergente come il Brasile, ad esempio, ma anche così, un debito elevato può essere un ostacolo alla crescita futura se mantenuto per lungo tempo.

Ci sono, quindi, due modi per risolvere la situazione: il primo è ridurre il debito nominalmente, attraverso tagli alla spesa; e il secondo è far crescere il paese. Entrambi ridurrebbero non solo il rapporto debito/PIL, ma anche il pagamento degli interessi in proporzione alle entrate delle amministrazioni pubbliche – che hanno chiuso il 2019 al 13,3%, contro il 3,9% in Germania – attraverso il calo del rischio e l’aumento delle entrate. Data la lunga strada che ci attende, tagliare la spesa al momento sembra non solo inefficiente, ma anche minaccioso in termini di stabilità politica in un momento complesso. L’unico modo, quindi, è riprendere la crescita. Ma come?

La risposta è classica, anche se temuta: riforme strutturali. L’Italia è cresciuta al di sotto della media europea per anni e, se non si interviene, il modello rimarrà, come mostrato nel grafico. La difficoltà politica è sempre presente quando un paese ha bisogno di attuare riforme strutturali, ma questa volta dovrà essere messo da parte.

Crescita del PIL

In %

Dati: OCSE – Sviluppo proprio

In primo luogo, il nuovo governo italiano deve ridurre la burocrazia e rendere più flessibile il contesto imprenditoriale, e questo per migliorare il sistema giudiziario, che, secondo il Consiglio europeo del 2018, è uno dei peggiori del continente, dietro anche a Malta e Turchia. Per fare un confronto, nel 2016, il tempo per risolvere i casi commerciali è di 514 giorni, con 4,1 controversie civili e commerciali pendenti ogni 100 abitanti, rispetto a 2,4 in Francia e 0,9 in Germania, poco è cambiato da allora.

Questo è solo uno degli aspetti dei problemi che rendono l’Italia un paese così difficile da fare affari, attualmente al 58 ° posto nella classifica Ease of Doing Business della Banca Mondiale dietro Kosovo e Kenya.

Oltre alle difficoltà per le imprese in ambito burocratico e legale, evidenziate dalla classifica BM, deludono anche le condizioni di produttività italiane, essendo uno dei principali fattori che frenano una crescita sostenuta.

In una presentazione a EuroForum, il presidente di Banca d’Italia,Ignazio Visco, ha mostrato un paese che assomiglia molto al Brasile. Stagnante e con una bassa crescita potenziale, l’Italia soffre di problemi simili a causa dell’assenza di un miglioramento sostenuto della produttività italiana, che consentirebbe una maggiore crescita del PIL nei prossimi anni.

In questo senso, emergono alcuni colpevoli. Ignazio inizia parlando di educazione e innovazione, faccia a faccia, vediamo le somiglianze.

L’Italia ha una spesa in R&S inferiore rispetto ai suoi omologhi europei, con l’1,4% del PIL investito in ricerca e sviluppo, rispetto al 2,4% della media OCSE. C’è anche un basso numero di ricercatori (5,5 per 1.000 lavoratori) rispetto alla media dell’organizzazione (9 per mille). La debolezza della spesa è il risultato sia del settore pubblico che di quello privato, quindi quando prendiamo in considerazione il numero di grandi pubblicazioni normalizzate dalla spesa in R&S, che è il doppio di paesi come Francia e Germania, ci rendiamo conto che ci sono spazi per nuovi investimenti nella ricerca, che è già abbastanza efficiente e potrebbe mostrare guadagni di scala.

Inoltre, da un punto di vista educativo, sarebbero graditi più fondi. I risultati di Pisa sono deludenti, al di sotto della media OCSE in lettura, matematica e scienze a PISA. C’è anche una forte disuguaglianza tra il Nord, con la Lombardia e il Piemonte, e il Sud, con la Campania, la Calabria e la Sicilia, che rafforza il contrasto di sviluppo nord-sud del paese presente dall’unificazione e dal successo del risorgimento dopo il successo del regno di Piemonte-Sardegna.

Risultati dei test PISA

Lettura

Matematica

Scienze

Sviluppo proprio – OCSE/Banca d’Italia

Un altro problema è che gli italiani non sembrano avere abbastanza anni di studio, con il 28% di quelli tra i 25 e i 34 anni con terza laurea, contro il 44% dell’OCSE e anche una buona parte tra i 15 e i 24 anni (28%), che non studiano, lavorano o non frequentano programmi di apprendimento, cioè il “né-né”. Il principale colpevole, secondo Visco, è la mancanza di corsi superiori più focalizzati sul lato professionale, che sono ancora insufficienti nel territorio italiano. Con una corretta attuazione, ci sarebbe una maggiore cattura di questa gamma non occupata, oltre a una maggiore accessibilità alle famiglie, fortemente colpite da anni di crisi e stagnazione.

Tuttavia, anche se i programmi di istruzione superiore si espandessero e ci fossero maggiori investimenti educativi nel loro complesso, le imprese italiane non sembrano richiedere posti di lavoro più qualificati sufficientemente per stimolare una certa espansione attraverso salari più alti. Questo “paradosso” può essere spiegato dall’alta concentrazione dell’economia nelle micro e piccole imprese nei settori comuni, la cui esistenza è il risultato di un circolo vizioso in cui la scarsa offerta di capitale umano qualificato ha portato a salari più bassi, impedendo gli investimenti nell’istruzione da parte delle famiglie. Quest’ultima conseguenza ha portato anche alla bassa propensione a investire queste imprese, che hanno difficoltà ad assumere lavoratori qualificati, amplificando un cattivo ciclo. Pertanto, c’è bisogno di riforme strutturali, come maggiori investimenti, nel sistema educativo italiano.

La minore dimensione “media” delle imprese in Italia danneggia anche la crescita potenziale del paese, in quanto le migliori pratiche di gestione hanno una correlazione positiva con le dimensioni delle aziende, mentre le imprese più piccole non riescono ad attrarre manager più qualificati, che sono necessari per crescere, essendo questa una strada a doppio senso da risolvere.

Pertanto, con i comandi familiari, la governance aziendale non è necessariamente la migliore nelle micro e piccole imprese, il che aumenta la minore qualità educativa e porta a pratiche di gestione peggiori. Ciò ostacola la crescita del settore privato, l’adozione di nuove tecnologie e innovazioni, il successo degli investimenti e, di conseguenza, la crescita della produttività. Per questo motivo, i paesi con una maggiore presenza di imprese più grandi del caso italiano di solito hanno migliori pratiche aziendali e favoriscono la crescita della loro economia.

Parte della popolazione occupata per dimensione delle imprese

Dimensione definita dal numero di dipendenti

Sviluppo proprio – EuroStat/Banca D’Italia

Per confronto, Visco cita un dato che dimostra il suo punto. Nella penisola italiana,25.000 medie imprese producono la metà del valore aggiunto nei settori non finanziari, mentre l’altra parte è prodotta da 4,3 milioni di imprese più piccole. Paesi come la Germania e la Francia hanno una quota più concentrata del valore aggiunto nelle imprese più grandi, ad esempio. Pertanto, il governo Draghi dovrebbe essere molto attento quando ridisegna o cancella i programmi economici nella pandemia, dato che mantenere il livello di sostegno per le piccole e micro imprese può approfondire il problema della produttività italiana, così come un grado inadeguato di sussidi mantiene in vita le imprese inefficienti in Brasile. Questa preoccupazione è supportata anche da un rapporto del G30 co-autore dello stesso Mario,“Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid – Designing public policy interventions”, che mette in guardia dalla necessità di consentire la delocalizzazione delle risorse causata dai cambiamenti strutturali dovuti alla pandemia.

Valore aggiunto per lavoratore segmentato in dimensioni dell’impresa

In migliaia di euro

Sviluppo proprio – EuroStat/Banca D’Italia

Pertanto, gli ostacoli all’innovazione e alla distruzione creativa attraverso la regolamentazione o altri fattori devono essere rimossi, soprattutto se si tiene conto che l’Italia difficilmente avrà un nuovo boom demografico o un aumento significativo dello stock di capitale, lasciando solo alla produttività il ruolo di generare crescita a lungo termine. A tal fine, è anche necessario che il paese vada fuori passo e cerchi di modernizzare e riformare il suo sistema educativo, al fine di stimolare la generazione di capitale umano e cercare di eliminare gli incentivi a settori rumorosamente improduttivi che danneggiano l’allocazione più efficiente delle risorse.

Inoltre, il governo italiano deve compiere sforzi per digitalizzare ulteriormente l’economia italiana, in quanto ciò è anche legato a migliori pratiche di gestione e produttività. Da notare, l’Italia nell’UE è la 25esima nell’indice DESI, che si caratterizza per il livello di digitalizzazione, ovvero è una delle ultime nazioni in classifica. I tentativi della coalizione di Draghi dovrebbero essere ancora più urgenti, poiché la già alta concentrazione nelle aziende più piccole funge da barriera all’adozione di nuove tecnologie, secondo Visco, alimentando il circolo vizioso dell’arretratezza.

Quindi, dopo un leggero approfondimento dei problemi economici italiani, è necessario che ci chiediamo: Mario avrà successo o sarà scambiato tra 2 anni come il resto? Molti citano, in questo esempio, la storia del premier Mario Monti, un tecnocrate chiamato a toccare l’austerità italiana nella crisi dell’euro.

Ora, però, la storia è diversa. Per cominciare, non c’è austerità da fare all’inizio, e gli italiani devono decidere come spendere i fondi del pacchetto fiscale europeo. In secondo luogo, Draghi ha già un certo traquejo politico, ma anche molto prestigioso come l’uomo che ha salvato l’euro.

Poiché la missione è più facile e Mario è favorito dal rispetto che porta, è probabile che attui alcune riforme strutturali considerate fondamentali,oltre a garantire un’allocazione più efficiente delle risorse dell’UE. Il mercato, in un primo momento, è d’accordo con questa idea e quindi il long end italiano ha chiuso contro il tedesco da quando Draghi è stato chiamato a fine gennaio, riducendo lo spread tra loro e i Bund, il che mostra la fiducia degli investitori.

ITA 10 anni x Bund 10 anni – Spread

In bps

Elaborazione propria – Investire

Non ci si aspetta che l’Italia diventi il suo quartiere nord tedesco, come l’acqua per il vino, in due anni (nonostante le capacità di Draghi), ma che avrà un certo potenziale di crescita futura che porterà il paese fuori da questa stagnazione continua e di conseguenza porterà più stabilità politica e crescita economica, riguadagnando parte dello status che ha perso negli ultimi decenni.

Referenze

VISCO – Crescita economica e produttività: l’Italia e il ruolo della conoscenza, BANCA D’ITALIA, 2020

Gruppo di lavoro del G30 sulla rivitalizzazione del settore aziendale – Rilanciare e ristrutturare il settore aziendale post-Covid – Progettare interventi di politica pubblica, GRUPPO DI TRENTA, 2020