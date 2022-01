Quirinale, vertice di centrodestra. Berlusconi si ritira: “Ho i numeri ma rinuncio. Draghi resti a Palazzo Chigi” Passo indietro del leader di Forza Italia, assente alle riunioni di giornata. Il comunicato letto da Ronzulli collegata con Tajani dal pc del Cavaliere: “Per il nuovo Capo dello Stato faremo una proposta di coalizione”. Salvini lo ringrazia: “Ora faremo le nostre proposte”. FdI dice no al premier al Colle, dissapori con Meloni sul prosieguo della legislatura. Centrosinistra: Riccardi candidato di bandiera.

Berlusconi si ritira: “Mi ritiro per responsabilità”? Ma quali? “All Iberian”, “Lodo Mondadori” o “Ruby Ter”? Aveva i numeri, ma ha rinunciato.. Fantastico! E adesso che rinuncia alla candidatura per responsabilità verso gli italiani, si sottoporrà ai processi in cui è chiamato in causa sempre per responsabilità verso gli italiani?????????

La volpe della favola di Esopo, in confronto a lui, é una pippa.Più che avere i numeri, 1816 dà i numeri.

Mettiamola cosi per dare sodisfaziona a tutti! Berlusconi da grande “statista”, e con grande senso di responsabilità, rinuncia (non mettendoci la faccia!!!) per l’unità nazionale a candidarsi PdR. Speriamo che tra qualche giorno non ci ripensi, ritagliandosi il ruolo di salvatore della Patria!! aggiungo. Evidentemente Berlusconi pensava nel caso fosse diventato Presidente della Repubblica di avere la senatrice Licia Ronzulli come segretario generale!! E per questo le ha voluto dare la soddisfazione di leggere almeno un comunicato!!! Credo che alla fine si fosse reso conto che la Ronzulli era troppo avanti con l’età per stargli vicino.

Ecco la fine, tutt’altro da Caimano, del fu cav. Ban(d)ana: un uomo che onorava la sacralità della famiglia dall’alto delle sue 4 mogli/compagne (ma non tutte assieme come fanno i musulmani poligami); che non ha mai avuto problemi ad avvicinare giovani donzelle come le noemi letizie; nè ha mai mostrato pulsioni xenofobe come può ben confermare una altolocata minorenne egiziana. Si è sempre tenuto alla larga dal cercare favori politici, a la sua Mediaset si è salvata dalla bancarotta grazie alle sue doti di imprenditore intraprendente, soprattutto prendente ma ora perdente. Povero Silviuccio, arrivare ad 85 per rendersi così patetico.

Boh! Ho capito le tattiche, le strategie, il dire e non dire, il candidare e non candidare, ma insomma: fino a ieri era il patriota che ci serviva, l’uomo di alto profilo con prestigio internazionale (oh andate a rileggere le dichiarazioni l’hanno detto veramente) e oggi lo ringraziano perché si è fatto indietro facendo un favore all’Italia (e questo è indiscutibile) e al centrodestra??!! Ma mi faccino il piacere.

E’ riuscito a mettere tutti contro tutti, ha raccolto figure meschine con il gioco dello scoiattolo, ora si ritira asserendo che aveva i numeri (quelli che sta dando?). Intanto ho già sentito in un paio d’ore almeno cento volte che ha trascorso la sua vita al servizio del paese. Voglio sperare che questo tritamento finisca presto. Grazie

Carissimi amici che silvietto non ce l avrebbe mai fatta era cosa evidente e pacifica. Ovviamente cercava 50 peones a 5 stelle contando sul fatto che costoro al prossimo giro ritorneranno a fare i disoccupati e quindi pur di arrivare al 2023 avr3bbero votato anche Mandrake…..ma si trattava di una scommessa molto rischiosa…ora si erge imponente la figura di Giuseppi…lo statista del PD..iĺ Mitterrand del mio ex partito.

Continino a invitare il PD ad indicare Giuseppi….unico politico nella storia dell’ umanità ad essere stato di destra, di sinistra e di centro nel giro di due anni.Sarebbe la sola designazione condivisa da tutti gli italiani…rappresenterebbe tutti. In alternativa il PD designi gigetto per i medesimi motivi.Il PD nomini Giuseppi e poi dica.O lui o morte.

Si vada verso l’elezione di Draghi.In queste ore i politici hanno mostrato il peggio che ci si potesse aspettare.Evitassero giochi, ricatti ed altre porcherie perché ne abbiamo abbastanza.

