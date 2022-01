Appello più che giusto!!!,,non si va a scegliere un presidente della bocciofila

A Mezz’ora in più, è Matteo Renzi, il leader di Italia Viva e massimo esperto di giochi di palazzo. Non si può che partire da Mario Draghi. Renzi dice stupito del veto posto da Silvio Berlusconi: “Quando Draghi è andato a Bankitalia e alla Bce Berlusconi non gli ha fatto mancare il suo appoggio e neanche quando è andato a Palazzo Chigi”, ha premesso. “Draghi non è creatura sua, ieri Berlusconi mi ha stupito, ma l’elezione del presidente della Repubblica è questo gioco qua”.”Al #Quirinale non si va contro i partiti, per Draghi serve un’iniziativa politica”Per ora “siamo alle grandi finte, è tutta tattica. Martedì sera ne sapremo di più”. Berlusconi? “Non aveva i numeri”. Riccardi? “Non ha nessuna possibilità” Italia Viva

“Faccio un appello: votate non pensando ai prossimi 7 minuti, ma ai prossimi 7 anni. L’elezione del presidente della Repubblica è diverso dalla battaglia politica.

Chi dice che Draghi è uno schiaffone alla politica non ha capito niente. Oggi se va al Colle, ci va solo in virtù di un accordo politico. Non mi piace la tiritera di chi dice che la politica è brutta e cattiva e la società civile buona”

Io sono orgoglioso dell’operazione Mattarella di sette anni fa e sono orgoglioso dell’operazione Draghi di un anno fa. Ma qui la partita è in mano al centro destra: hanno un nome che può unire anche il centrosinistra o parte di esso? Ma capisco Salvini e Meloni: è una partita difficile: se sbagliano rischiano la “sindrome Bersani” del 2013. Lui perse le elezioni ma la sua carriera politica non finì con quella sconfitta o come la chiama lui “non vittoria”.

Lui si bruciò il futuro, gestendo come un dilettante la partita del Quirinale. Penso che i leader della destra sappiano che si giocano molto in caso di non elezione: sono un loro avversario ma riconosco loro buona fede e intelligenza. Pertanto credo che entro il weekend dovranno decidere che partita giocare.”

Nell’elezione del Presidente Mattarella siamo stati decisivi, così come nella vicenda Draghi, #Draghi è arrivato a Palazzo Chigi in virtù di una battaglia politica, ovvero la nostra contro il governo #Conte, e se andrà al Colle, lo farà in virtù di un accordo politico. E chi lo nega, sbaglia,oggi è diverso. Il Presidente della Repubblica dovrà essere una figura di garanzia nazionale e internazionale. Il nuovo Presidente della Repubblica dovrà essere filoatlantico ed europeista, data anche la delicata situazione internazionale.

“Ricciardi? Non ha nessuna possibilità” di essere eletto. Andrea Riccardi, alla presidenza della Repubblica. Un nome avanzato da fonti dem al termine del vertice di questa mattina tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza e su cui il leader del Movimento 5 Stelle non sembra voler chiudere la porta (“Ha il profilo giusto”). Per Renzi, però, si tratta di un’idea non realizzabile, come ribadito alla trasmissione. Mezzora in piu’

Concordo e aggiungo:”La tolleranza arriverà a un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli” Dostoevskij”

Sono totalmente d’accordo con Lei. Ma temo che i suoi 1.000 colleghi e passa non l’abbiano capita bene. Per favore glielo spieghi molto bene e al più presto!!! Perche la politica è cialtrona non è stata capace in 7 anni generare un sostituto valido a Mattarella. Arrivate sempre all’ultimo momento e poi ve la prendete con la società civile che preferisce giustamente i tecnici ai politici. Vegognatevi!!!

Appello più che giusto!!!,,non si va a scegliere un presidente della bocciofila ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo