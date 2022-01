RENZI DAL ANNUNZIATA: Il Presidente della Repubblica è una cosa diversa dalla battaglia politica. È l’arbitro.Alla prossaim, Lucì.

Annunziata: Oggi erano tutti impegnati: lei è isolato da tutti, per questo è qui…

Renzi: Dott.ssa Annunziata, era un po’ che non tornavo, ma devo dire che lei non cambia mai.

Game, Set, Match. Alla prossaim, Lucì. Con una cafona simile sei riuscito a mantenerti signore. Chapeau.

Per un POLITICO è sempre positivo essere invitato in TV, soprattutto in RAI ( televisione Pubblica finanziata da tutti gli ITALIANI). Da anni RAI 3 è riserva di caccia della Sinistra (sic) di d’Alema e Bersani e naturalmente dei 5 stelle (scanzi, travaglio, padellaro). I conduttori classici come l’Annunziata, la Berlinguer, Fabio Fazio, Gramellini, sono le punte “SPUNTATE” di RAI 3, dove il loro potere è assoluto (grazie CASCHETTO). Oggi c’è MATTEO RENZI, il loro NEMICO, la loro OSSESSIONE, già immagino la faccia dell’Annunziata, non sarà certo amichevole. Ma MATTEO RENZI saprà tenerla a bada. Non la seguo MAI, oggi farò una eccezione per il nostro LEADER, MATTEO RENZI. NB) Saranno ridotti male con gli ascolti, ecco perchè ricorrono a RENZI, l’unico LEADER in ITALIA capace di confrontarsi con TUTTI e che vale la pena ASCOLTARE.

Anche oggi: gigantesco Matteo,per contenuti,per la dialettica, per la grinta con cui ha messo KO la Annunziata…scaltra,ma non abbastanza nel confronto con Renzi…Maledetti i grillini che tanto livore hanno esercitato nel paese e che,numerosi come i pidocchi, ogni tanto hanno più forza.L’Annunziata? Attempata, acida permalosa, vedova di conte1casalino, conte2casalino, aborto conte3ciampolillo. Ormai incompetente e colma di fuffa, di maleducazione, di livore. Affronta Renzi con frasi stupide da portinaia stizzossa e pettegola. Prima la pensionano meglio è. Berlinguer, Ranucci, Annunziata… Ma Rai3 è un pensionato per residui della vecchia informazione comunista?

Ho ascoltato Renzi da l’Annunziata e sono d’accordo con lui , il prossimo presidente della Repubblica Deve essere molto preparato anche su ciò che sta succedendo fuori dall’Italia……vedi Russia Ucraina, vedi Cina….vedi Europa quindi atlantista, europeista !! il detto… Scegliere il male minore….. questa volta non va assolutamente bene!!! Per me l’uomo giusto è Draghi!!!! Renzi non ha fatto nessun nome ma ha solo fatto un profilo ipotetico!!!! Il Presidente della Repubblica è una cosa diversa dalla battaglia politica. È l’arbitro.

Renzi: “Draghi al Quirinale o al governo. Riccardi non ha nessuna possibilità”

Per Renzi “da questa ammuina fino a martedì nulla verrà fuori” cioè ora “è tutta tattica”

Quirinale: Renzi, siamo a grandi finte, non escludo Draghi al Colle

“Io non escludo Draghi. Casini e Casellati nomi forti ma al momento è tutta tattica, credo che sapremo qualcosa in più martedì”. E’ questo il ragionamento del leader di Italia Viva Matteo Renzi intervenendo a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3.

Quirinale: Renzi e l’effetto Palio, prima di martedi’ succede poco

Le schermaglie, la girandola di incontri, le rose, i candidati di bandiera. Tutta la dinamica che puntualmente si sviluppa a ogni elezione per il Quirinale, Matteo Renzi lo contestualizza con le regole previste dalla Costituzione e con un esempio molto piu’ concreto: “E’ come al Palio, quando ci si deve aggiustare ai canapi alla linea di partenza…”. Il leader Iv in sostanza invita a non drammatizzare troppo il lavorio che sembra faticare a prendere quota e azzarda una previsione sul timing: “Io riunisco i ‘grandi elettori’ di Italia viva domani alle 9 e poi ci sara’ un’altra riunione, secondo me piu’ interessante, martedi’ sera. Perche’ prima di allora secondo me succede poco…”. In altre parole secondo Renzi “da questa ammuina fino a martedi’ nulla verra’ fuori” cioe’ ora “e’ tutta tattica”.

Quirinale, Renzi: Riccardi non ha alcuna possibilità

“Andrea Riccardi non ha nessun possibilita’ di fare il Presidente della Repubblica”, ha commentato Renzi, sul nome che potrebbe mettere d’accordo M5s, Pd e LeU, pur riconoscendo il profilo di livello del nome cui sta pensando il centrosinistra per l’elezione del Presidente della Repubblica, sia pure come candidato ‘di bandiera’. Veste questa, annota ancora il leader Iv, “con la quale vai sui giornali ma non a fare il Presidente della Repubblica”.

RENZI DAL ANNUNZIATA: Il Presidente della Repubblica è una cosa diversa dalla battaglia politica. È l'arbitro.

