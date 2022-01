FORSE LA FRASE E STATA FRAINTESA. PER ESSERE PIU PRECISI CARI POLITICI CI VOGLIONO LE PALLE,UN CERVELLO, E TANTA COMPETENZA PER GOVERNARE L’ITALIA.

Una frase che rende bene l’idea non è da considerarsi mai una caduta di stile.

La vera caduta di stile, e soprattutto di valori, è quella della “mala politica” portata avanti da questi coglioni che “galleggiano” a nostre spese, giocando sulla nostra pelle.

Perché scusarsi? Questa frase sintetizza perfettamente l’attuale momento storico che stiamo vivendo. E poi, come si dice a Roma, Quanno ce vò, ce vò.Pensiamo alla caduta di stile di giornali e giornalisti del meanstream pagati con i 400 milioni dei contribuenti per incontrarli all’odio fra loro non so definire questa caduta cerebrale.

Ma la colpa non è loro ma : di NOI che li abbiamo mandati li credendo alle loro frottole che ci hanno e continuano ad raccontare.

Ora però, a parte la miseria della politica, non è che in passato le elezioni dei Presidenti siano state mai più semplici o più immediate, anzi. Certo che questa è un’ammuina ridicola: che senso ha l’alternativa Draghi al Quirinale o a palazzo Chigi, come se le due cose fossero alternative. Però ti chiedo scusa, ma anche i tuoi colleghi ci stanno prendendo per le terga… Ma mi spieghi se a Draghi viene dato un due di picche, dalla sua maggioranza di governo, quello non fa il Presidente, e il giorno dopo dirige un governo che lo ha appena bocciato… Ma come fa un giornalista serio a sostenere una cosa del genere?

Questo è quello che sta succendo in Italia da tanti anni. Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda, nel quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua si riscalda pian piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po’, tuttavia non si spaventa. L’acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce – semplicemente – morta bollita. Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell’acqua a 50°, avrebbe dato un forte colpo di zampa e sarebbe balzata subito fuori dal pentolone.E ALLORA CARO POLITICO! Guardati allo specchio (pentolone) e ti renderai conto che non c’ è nulla di più incisivo, per brutalità, e pietoso di ciò che vedi riflesso nel pentolone!!!

FORSE LA FRASE E STATA FRAINTESA. PER ESSERE PIU PRECISI CARI POLITICI CI VOGLIONO LE PALLE,UN CERVELLO, E TANTA COMPETENZA PER GOVERNARE L’ITALIA. ultima modifica: da

