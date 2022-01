PERCHE I POLITICI ATTUALI ITALIANI HANNO UNA FIFA TREMENDA DEI POLITICI TECNICI “tecnica” e “politica” (non esiste una senza l’altra, a mio modo di vedere).

“Non posso stare coi sovranisti come Salvini e Meloni. Ma non posso stare nemmeno con la Cgil di Landini e i populisti grillini. Con le cose messe così, al prossimo giro saremo il terzo polo. Ma tempo al tempo, ora pensiamo al Quirinale.” Matteo Renzi

RENZI faccia coprire tutte e due le presidenze sia quella attuale del consiglio e quella della repubblica al presidente DRAGHI e tra un anno quando arriveremo alle elezioni il presidente DRAGHI lo lasciate con una presidenza sola quella della repubblica sarebbe la migliore soluzione visto il caos tra partiti che c’è lì a Roma in Parlamento. Dico ciò perché. Non ho mai ben compreso la distinzione tra “tecnica” e “politica” (non esiste una senza l’altra, a mio modo di vedere). Ma anche se la sposassi, non potrei fare a meno di chiedermi; esattamente quale modo di fare politica, tra le tante declinazioni possibili, volete che abbia il sopravvento sulla “tecnica”?

Un politico discute della scelta degli obiettivi, un tecnico di come raggiungerli. Un politico esprime preferenze, proclama valori, indica prospettive possibili e le dichiara desiderabili; un tecnico mette in secondo piano le sue convinzioni personali, applica regole e segue metodi per ottenere ciò che altrove è stato scelto. Perciò. Un politico dev’essere anche un tecnico per forza, altrimenti che competenza ha??? L’ ideale sarebbe trovare il politico che sappia individuare gli obiettivi da raggiungere e sappia anche capire quali sono i modi migliori per perseguirli…. e ne avremmo anche in ITALIA rari ma ci sono, uno e Renzi, ma spesso vengono ignorati, se non avversati dagli inetti che controllano gli agitatori di popolo…..C è chi pensa che un politico debba essere un sacerdote ,senza stimoli né ambizioni . Beh, non esiste nemmeno nella chiesa questa ideologia.

Un politico deve essere preparato e se la preparazione si chiama tecnica e non tattica è meglio! teoricamente tutto corretto giusto?. Il rischio (che poi è quello che avviene, di solito, in Italia) è però la politica che si riempie la bocca di cose altisonanti ma irrealizzabili, o che sceglie strade “idealmente” condivisibili facendo finta di ignorare le conseguenze a lungo termine.

PS: La politica è l’elaborazione teorica che può richiedere tempi lunghi con fasi diverse a seconda delle situazioni contingenti. In queste fasi diverse, possono essere anche diverse le tecniche utilizzate per la realizzazione pratica di una particolare teoria.

Un esempio: il socialismo ha le sue teorie.

Le tecniche di applicazione nell’800 non sono le stesse del 900 o del 2000.

Ma anche quelle del liberalismo.

Ovviamente anche nel pensiero teorico c’è una evoluzione legata al progresso tecnologico e ad altri fattori.

PERCHE I POLITICI ATTUALI ITALIANI HANNO UNA FIFA TREMENDA DEI POLITICI TECNICI "tecnica" e "politica" (non esiste una senza l'altra, a mio modo di vedere).

