Quirinale, Renzi: “Non perdiamo altro tempo, Mattarella bis impraticabile”

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha fatto il punto sull’elezione del Presidente della Repubblica auspicando che le votazioni si concludano entro la settimana. A differenza di Letta, che aveva definito “perfetto e ideale” un Mattarella bis, secondo lui è una strada impraticabile perché l’attuale Capo dello Stato non intende intraprendere un altro mandato.

“Tirarlo per la giacchetta serve solo a coprire l’incapacità della politica di trovare soluzioni alternative“, ha aggiunto.

Intervistato dal Messaggero, il senatore fiorentino ha affermato che l’identikit ideale del prossimo presidente è quello di un arbitro imparziale della politica interna ma anche una figura credibile in politica estera: le tensioni tra Russia e Ucraina, le sfide globali tra Stati Uniti e Cina e la crisi della Nato richiedono infatti che il nuovo inquilino del Quirinale sia un leader forte, garante del patto atlantico e dal marcato profilo europeista.

Quanto a Draghi, che ha manifestato la volontà di incontrare i leader dei partiti, ha parlato della sua elezione come di un’ipotesi in campo ma solo con un grande accordo politico: “Può lasciare Palazzo Chigi solo per un trasloco istituzionale, altrimenti si scelga un uomo o una donna di equilibrio per la funzione di Capo dello Stato lasciando a lui la responsabilità di governo per l’anno e mezzo che ancora ci manca“.

Dopo la fumata nera della prima votazione, il suo invito è quello a non perdere ulteriore tempo da investire invece ad affrontare la crisi geopolitica, la pandemia, l’inflazione, il costo delle bollette e delle materie prime.

Dopo la rinuncia di Berlusconi e la prima votazione andata al “macero” con la scheda bianca, si fa sempre più strada l’ipotesi di un trasloco del premier al Colle. Draghi al Quirinale “è una delle ipotesi in campo ma sta in piedi solo in un quadro di accordo politico. L’elezione del presidente della Repubblica non può essere un gesto di risulta tecnocratica ma è una scelta politica e prevede un accordo sul governo del dopo. Draghi è una ipotesi in campo, non è la sola”. Lo dice Matteo Renzi parlando con i cronisti in Transatlantico e dicendo di non aver incontrato il premier. “Ci sono soluzioni diverse, Draghi ha sempre detto di essere un nonno a disposizione delle istituzioni, penso che gli si debba dire grazie per quello che ha fatto, che sta facendo e che farà.

