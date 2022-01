Renzi: “Salvini sta tentando accordo con giallo-verdi”

Il leader di Iv: “Non sosterremo profili non filoatlantici e anti Ue”

“Quello che ha l’asso in mano per chiudere la partita e deve capire quando giocarlo è Matteo Salvini. Lui ha quattro possibilità: mettere in campo un nome di centrodestra e sperare di non fare la fine di Bersani, cercare un grande accordo con tutti con un nome fuori dal giro, della società civile, in stile Grasso e Boldrini, che per me non sono stati proprio il top, terza ipotesi- che sta cercando di fare – è tentare un accordo con i giallo-verdi per un nome e poi, quarta, c’è l’usato sicuro. Salvini non ha deciso che fare”. Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi intervenendo a ‘Quiritalk’ su Radio Leopolda. “Il mio suggerimento è quello di utilizzare le prossime 24-36 ore per far prevalere la politica, se vanno alla ricerca di effetti speciali rischiano di fare la fine di Bersani”, ha aggiunto.

“Italia viva non sosterrà candidati che non abbiano un chiaro profilo politico filoatlantico e europeista. Chi ha orecchporrie per intendere intenda”, ha spiegato ancora Renzi sottolineando l’importanza di porre maggiore attenzione alla pressione geopolitica: “In questi giorni sta accadendo una cosa enorme tra Russia e Ucraina, tra la Russia e la Nato. Ma nessuno pone l’attenzione su quel che sta accadendo a livello internazionale. Sono due anni che diciamo che ci vuole un presidente europeista ed atlantista, ma nessuno ne parla e mi sembra strano”, ha concluso l’ex premier.

“Quello che avrebbe la carta per chiudere la partita” del Quirinale per l’elezione del nuovo presidente “quello che ha l’asso in mano e deve scegliere quando calarlo è Matteo Salvini”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a Radio Leopolda sugli sviluppi possibili dopo la prima votazione.

Dopo la fumata nera di ieri, ampiamente prevista, con 672 schede bianche. riprenderà oggi alle 15 la seduta della chiama per il secondo scrutinio. Come già lunedì, anche oggi i senatori e i deputati sono stati divisi in fasce orarie per rispettare le disposizioni anti covid a Montecitorio. Si inizierà dalle 15,03 alle 15,11 con i sei 6 deputati che per motivi di salute hanno chiesto di votare per primi, 6 senatori a vita e senatori da Abbate a Campari (n.59); 15.12-15.19: senatori da Candiani a Di Micco (n.50); 5.20-15.27: senatori da Di Nicola a Iori (n.50); 15.28 -15.35: senatori da Iwobi a Mollame (n.50); 15.36 – 15.43: senatori da Montani a Quarto (n.50); 15.44-15.51: senatori da Rampi a Unterberger (n.50); 15.52-15.54: senatori da Urraro a Zuliani (n.14). Seguirà la seconda chiama, la cui durata è stimata dalle ore 15.55 alle ore 15.58.

Le frenetiche trattative per arrivare a un nome che possa mettere d’accordo tutti i partiti sono andate avanti per tutta la giornata e andranno avanti anche oggi. Il movimentismo ha caratterizzato la giornata sia di Salvini che di Letta. Il segretario del Pd ha prima visto i leader del fronte progressista, Roberto Speranza e Giuseppe Conte, per confermare la scheda bianca alla prima chiama. Un contatto anche con il premier Conte che però non è stato confermato ufficialmente. Poi, nel pomeriggio, il faccia a faccia con il leader della Lega. “E’ stato un incontro positivo”, ha spiegato lo stesso Letta poco prima di entrare in aula per votare. Un giudizio che Pd e Lega avevano già messo nero su bianco con un comunicato identico che annunciava: “Si è aperto un dialogo”. E infatti “i due leader stanno lavorando su delle ipotesi”.

