ABBIAMO SCHIVATO IL RISCHIO FRATTINI.

Frattini quando era ministro era noto per essere invitato con “vieni avanti Frattini!!” Ora al QUIRINALE non ci voglio pensare sarebbe una catastrofe per il Paese una catastrofe per l’ eu .Per FORTUNA ho sentito che Frattini non sarà della partita, dopo il no di Renzi.Renzi negli ultimi interventi televisivi ha dato dei suggerimenti nemmeno troppo velati a Salvini per non sbagliare proposta tracciando il profilo del PDR che dovrà essere non sovranista ed atlantista per ottenere ampio consenso parlamentare. Renzi purtroppo puó solo fare opera di moral suation…ora sta all’intelligenza dei suoi interlocutori recepire i suoi consigli. Il problema é che Salvini su un profilo sovranista e filorusso potrebbe trovare sponda da parte del M5S…i nuovi punti di riferimento del progressismo secondo il PD.

Il PdR DEVE essere pro EUROPA, pro NATO. Non ci possiamo permettere di non essere allineati al patto Atlantico ed all’Unione Europea. Essere pro Putin ci inimicherebbe tutti i Paesi democratici filo occidentali. Frattini NO.Mi sembra che Renzi sia stato molto chiaro, non voteremo mai candidati che non siano filoatlantici ed europeisti.

Una volta i filo russi erano i comunisti….come cambia il mondo !!! Credo che anche Salvini voglia una rivincita su Renzi, non solo Conte !!

IL RISCHIO FRATTINI.

La sostanza della regia del centrodestra a trazione Salvini, in questo passaggio cruciale, non è solo frutto di uno stile grossolano, ma è tutta pericolosamente politica. Parlano di alti profili, unità della nazione, ricerca di un candidato comune e di garanzia, ma in realtà cercano tutt’altro, facendo circolare nomi scialbi o apertamente di parte.

Soprattutto riemergono vecchie questioni irrisolte, come la collocazione internazionale dell’Italia, cruciale sia sul piano della tenuta economica e l’esecuzione del PNRR, sia su quello del ritorno della guerra fredda, capitolo che si riapre per la politica aggressiva della Russia.

Col ritorno del sogno imperiale di Putin e la minaccia di una guerra che dall’Ukraina potrebbe deflagrare alle porte dell’Europa, per la prima volta dopo 77 anni, il centrodestra testa la candidatura di Franco Frattini, che ha sempre dichiarato la sua propensione filo russa.

Con Frattini Il problema per l’Italia non sarebbe solo quello di proiettare una immagine euroscettica agli alleati europei, ma di incrinare, fino a metterla in discussione, la nostra collocazione atlantista come deterrente per la pace e argine contro le mire espansionistiche russe. Nonché a favorire le interferenze del Cremlino al nostro interno.

La regia di Salvini ha questo sfondo, poco segnalato dai media, che si fa pericolosa quando prospetta, in cambio dell’appoggio del M5S a Frattini, un ritorno di Conte a palazzo Chigi e il suo al Ministero degli interni. Vale a dire un ritorno al passato peggiore, quando Russi e trumpisti scorrazzavano nel nostro Paese favoriti dall’occhio di riguardo dei due con l’attuale ritorno di fiamma.

Le conseguenza per una Italia svenduta parte a Putin e parte alla destra Usa sarebbero gravissime.

Salvini ha chiesto a Draghi garanzie sull’eventuale nuovo governo, già sapendo che Draghi non può e non vuole darle. Sono i partiti, semmai, che devono trovare un’intesa anche su questo e darsele loro, se ne sono capaci, le garanzie che cercano. Salvini lo sa bene e il ritorno gialloverde è la garanzia che cerca.

Il “punto di riferimento imprescindibile dei progressisti” sta sfuggendo di mano al PD.

La conquista del potere totale, per Salvini, e la ineguagliabile ottusità politica di Conte, uomo fatuo e opportunista in cerca solo di rivincita, sono il vero pericolo che incombe.

A questo punto diventa sempre più pericolosa l’uscita di Draghi da palazzo Chigi.

C’è da sperare che intervenga Grillo, come accaduto in passato, per rimettere in riga il M5S, e che ci sia una mossa di Renzi che unisca davvero le forze migliori a sinistra e a destra

