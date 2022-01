Enews 767 DI MATTEO RENZI.

“Si fanno le rose senza il coraggio di votare i nomi.

Si fanno le rose senza il coraggio di votare i nomi.

Alla terza votazione per il Presidente della Repubblica non si fanno le rose, si votano i nomi: facciamo politica, non sondaggi d’opinione.

Si perde tempo con una votazione al giorno (torniamo almeno a fare due votazioni al giorno).

E manca la regia politica.

Nel 2013 e nel 2015 il Parlamento era lo stesso. Nel 2013, i grandi elettori hanno fallito; nel 2015, i grandi elettori hanno scelto Mattarella.

Il Parlamento era lo stesso, la platea era la stessa. Ma nel 2013 è mancata la regia politica.

Allo stesso modo, manca oggi la regia politica, purtroppo.

E i risultati si vedono.

Il mio è un appello a fare presto, fare bene ma fare presto.

La crisi ucraina, le tensioni sull’energia, la pandemia, l’inflazione, i fondi del PNRR richiedono che si lavori velocemente.

E che si chiuda la partita già dalle prossime ore.

I partiti che hanno più grandi elettori sono maggiormente responsabili di questo spettacolo deprimente.

Noi, nel nostro piccolo, siamo pronti a dare una mano per il bene del Paese. Ma bisogna correre, non rinviare.

Basta wrestling, torniamo alla politica.

Nel frattempo:

1. Bisogna cambiare le regole della DAD, specie per gli studenti più piccoli. Le famiglie con figli sono sull’orlo di una crisi di nervi per la pandemia burocratica, non solo per la pandemia sanitaria. Semplifichiamo: dico ai ministri Speranza e Bianchi di semplificare subito.

2. Alessandro Baricco ha annunciato di dover fare un intervento difficile. Al nostro amico Alessandro, cui vanno anche i migliori auguri di buon compleanno, l’abbraccio più grande di tutto il popolo delle Enews, ricordando quel discorso di oltre dieci anni fa in cui ci spronò a osare.

3. Ho ricordato l’Ambasciatore Francesco Paolo Fulci, una colonna della diplomazia italiana, in questa clip da Lucia Annunziata.

Trovate i miei interventi in tv in replica sul mio canale ufficiale YouTube.

Ma vi chiedo soprattutto di seguire Radio Leopolda, le cui app potete scaricare qui e qui. Tutte le mattine alle 8.30 sono in diretta con "QuiriTalk", ma soprattutto ci sono tanti programmi interessanti, a cominciare dalla rassegna stampa del mitico direttore Bobo Giachetti. Inutile dire che – nel tempo dell'odio e della violenza verbale – restituire spazio e significato alla parola che dialoga, all'ascolto, alla proposta è una scelta molto contro corrente, molto leopoldiana.

Un sorriso,



